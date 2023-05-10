衛福部反擊！公布BNT捐贈、採購4大合約　無「獨立台灣」字樣

▲BNT大股東於2021年6月16日寄給鴻海創辦人郭台銘的原文電郵。（圖／記者陶本和翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

鴻海創辦人郭台銘指控，蔡政府卡BNT疫苗採購，是因民進黨堅持與BNT的協議對外必須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan），導致合約遭取消。衛福部今（10）日大動作召開記者會，時任疾管署長的衛福部次長周志浩一口氣公布捐贈與採購相關四大合約，強調全數沒有「獨立台灣字眼」。

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▲衛福部次長周志浩出席「真相只有一個」BNT疫苗採購事實公開記者會。（圖／記者洪巧藍攝）



《ETtoday新聞雲》記者9日晚間獨家取得BNT大股東於2021年6月16日寄給郭台銘的關鍵原文電郵，證明郭台銘早得知私人無法購買疫苗，但他仍在2天後（2021年6月18日）發臉書，將買不到疫苗的責任甩給政府。

郭台銘辦公室則於稍晚又發布聲明指該信件，正是坐實政府卡BNT疫苗，為了意識形態犧牲人民生命安全的證據。並指出，信件內容明確提到，民進黨因堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」(Independent Government of Taiwan)，由於代理商Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易被迫取消。

衛福部次長周志浩、疾管署副署長羅一鈞今日召開「真相只有一個」BNT疫苗採購事實公開記者會，周志浩洋洋灑灑提出BNT疫苗採購、捐贈相關時序列表，另也公布四大合約內容，前三份文件與捐贈疫苗相關，分別是企業捐贈意向書（事實公開1）、企業採購合約（事實公開2）、企業捐贈合約（事實公開3、4），最後一份（事實公開5、6）則是政府和BNT採購最後沒有簽成的合約。

周志浩說明，捐贈相關簽署的相關文件，機關名稱都是代表Republic of China（Taiwan），「中華民國（台灣）」、「中華民國（台灣）衛福部疾病管制署」簽署，沒有什麼獨立的台灣的字眼，沒有不適當的字眼，合約一點問題都沒有。

至於採購，疾管署以當時署長周志浩為代表，都是以Taiwan Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare, the Representative Agency of the Republic of China (Taiwan) (衛生福利部疾病管制署)，並沒有要求使用Independent Government of Taiwan等文字，絕無意識形態考量。

疾管署另外公布採購疫苗與BNT往來信件，周志浩表示，BNT代表提到新聞稿對「我國」兩次有意見，希望拿掉，我方就換成比較中性的字眼「台灣」，新聞稿調整後寄回BNT公司，但後續就沒有接獲回應，我方覺得很遺憾。

周志浩強調，現在對鴻海、台積電及慈濟基金會3個團體願意協助捐贈疫苗、照顧國人健康，還是非常感謝，尤其對方派出非常高階優秀的主管，每天從早到晚，一條條檢視合約，選擇對我方有利的文字跟條件，他印象深刻，我相信大家都很努力，沒有耽擱、延誤的現象。

▲採購BNT疫苗合約意向書。（圖／疾管署提供）