獨／關鍵原文電郵首曝光　郭台銘早知BNT不賣他！仍甩鍋蔡英文擋疫苗

▲《ETtoday新聞雲》記者獨家取得BNT大股東於2021年6月16日寄給鴻海創辦人郭台銘的原文電郵，證明郭台銘早得知BNT不會賣疫苗給他。（圖／記者陶本和翻攝）



記者陶本和／台北報導

針對2021年採購BNT的議題，鴻海創辦人郭台銘近來多次指控蔡政府擋疫苗，9日更點名總統府前秘書長李大維替總統蔡英文傳話。對此，《ETtoday新聞雲》記者獨家取得BNT大股東於2021年6月16日寄給郭台銘的關鍵原文電郵（譯文請見文末），證明郭台銘早得知私人無法購買疫苗，但他仍在2天後（2021年6月18日）發臉書，將買不到疫苗的責任甩給政府。

積極爭取國民黨2024總統提名的郭台銘，「陸戰」策略明確，採取「地方包圍中央」的方式，延攬國民黨傳統地方派系的支持，7日造訪雲林參拜西螺福興宮，並與前縣長張榮味、前立委張嘉郡會晤，此外郭台銘也同框彰化縣議長謝典林、南投縣議長何勝豐、屏東縣議長周典論、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人；此一路線與國民黨可能提名人選、新北市長侯友宜高喊「反黑金」的路線截然不同。

此外，郭台銘在「空戰」的議題策略上，就是緊扣2021年疫情期間，國內需疫苗之際，他出面採購BNT疫苗一事。他將火力集中在重提「政府擋疫苗」，9日更直接點名總統府前秘書長李大維替蔡英文傳話，李大維告訴他，「這個大小姐說，你還是不要買了」。

對於郭台銘的指控，李大維2度發出聲明駁斥。此外，《ETtoday新聞雲》記者獨家取得BNT大股東於2021年6月16日寄給郭台銘本人的關鍵原文電郵，根據該電郵內容，證實BNT直接告知郭台銘，BNT無法出售疫苗給私人部門，同時也證實台灣採購BNT不成，是來自北京的杯葛。

根據該電郵的時間（2021年6月16日），再對照郭台銘於2021年6月18日透過臉書指控「民進黨派系」涉入擋疫苗，證實郭台銘早在發臉書文章之前2天，就已確知「BNT不賣疫苗給私人部門」。

一名當年參與疫苗採購的政府人士指出，從這封BNT大股東寄給郭台銘的電郵原文，總結可以證實3件事：第一，證實台灣政府與BNT一度已經簽好約，但因為中國（上海復星）的政治杯葛而告終；第二，證實Covid-19疫苗在EUA階段，只能賣給具有公權力的政府，不能賣給私人企業；第三，證實不賣疫苗給郭台銘的是BNT，而非蔡英文和台灣政府，沒有人擋疫苗，而郭台銘早在當年的6月16日就知道這個情形，但仍在18日發文指控蔡政府。

該人士表示，這位寫信的人，就是郭台銘口中的好朋友，也就是BNT的大股東，而這位大股東並沒有如郭台銘所稱要賣疫苗給他，而是告訴他私人沒有辦法購買，也證實了政府所說，這些疫苗並沒有辦法賣給私人。

這位政府人士氣餒地說，郭台銘早在當年的6月16日就知道BNT不會賣疫苗給他，也完全知道杯葛台灣採購BNT的就是北京，不是蔡英文，而號稱信仰關公至誠的郭台銘卻選擇罔顧事實，在兩天後（2021年6月18日），在臉書中假稱「有民進黨派系」涉入等理由，把自己買疫苗不順利的原因，甩鍋給蔡英文和政府。

這位人士說，郭台銘明知道這些事實，卻沒有勇氣指責杯葛台灣購買疫苗的中國，也沒有反過來動用豐沛的商業人脈來說服股東友人讓BNT改變錯誤的決定，現在為了選舉，卻選擇抹黑多年的好友李大維，操弄惡質的「擋疫苗」謠言，讓社會再次陷入對立，也讓人再次見識到商場上向以不擇手段出名的「郭董」風格。

【BNT大股東致函郭台銘譯文】

親愛的Terry



非常感謝你的來信。很高興再次聽到你的消息。自從我們上次談話以來，發生了很多事情。我很敬佩你如何成功地建立了富士康，以及如何管理所有其他事務。

我今天與Andreas Strüngmann以及BioNTech董事長Helmut Jeggle進行了交談。

Helmut 非常清楚台灣的情況。他解釋說，BioNTech原來和台灣政府已經通過談判並達成協議。根據Helmut的說法，該協議之所以未實施，唯一的原因就是，台灣政府堅持在有關該協議的公告中，聲明該協議是BioNTech與獨立的台灣政府(INDEPENDENT Government of Taiwan)之間的協議。但由於Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易即被取消。（編按：BNT要求我方將擬發布之採購新聞稿中的「我國」改為「台灣」，但我方旋即更改後BNT便不再有聯繫）

由於BioNTech和Fosun（中國上海復星）均不允許銷售給政府機構以外的任何人，因此似乎沒有可行的解決方案。然而，Helmut告訴我，他會再次深入研究這個問題。

Terry，我對這個不盡如人意的答覆深表歉意。也許你可以利用你的政治影響力說服台灣政府，用不同的措辭可能可以達成協議。（編按：指中國上海復星建議的矮化條件）

我會跟Helmut 追蹤後續，一旦有任何新的消息，我會馬上告訴你。

祝一切順利

溫暖的問候，

Franz

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）