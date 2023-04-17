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桃園阿北多次遭詐又來匯款　警嘆：配合騙你錢的人來騙我們？

▲屢遭詐團話術詐諞的呂姓男子又前往銀行滙款。（圖／八德警分局提供）

▲屢遭詐團話術詐諞的呂姓男子又前往銀行匯款。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

75歲呂姓男子已有多次遭詐騙集團詐騙，幸經行員和警方聯手阻詐才保住退休金，但他仍聽信詐團騙術，謊稱欲修繕房屋匯款約19萬元於指定帳戶，行員對這位遭詐騙「常客」立即通報警方，員警還勸說「你配合騙你錢的人來騙我們？」且經查該帳戶已為「警示帳戶」，呂男才驚覺遭詐，打消匯款念頭。

▲員警阻詐勸說終讓被詐「常客」呂男打消滙款念頭。（圖／八德警分局提供）

▲員警阻詐勸說終讓被詐「常客」呂男打消匯款念頭。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維所所長曾沛恩、警員謝永靖、田蔚允於日前接獲台灣中小企業銀行行員通報疑似有人遭到詐騙要匯款，警方立即趕往處理。現場為一名退休的呂姓民眾，至櫃台要匯款新臺幣18萬8,000元，銀行行員詢問匯款用途，該呂民稱房屋修繕用，因陳男從去年到今年前後已被行員跟警方阻詐4次之多，所以行員察覺有異通報警方。

本來呂男還深陷詐騙話術中，不願配合，在警方循循善誘下，才提供LINE對話，原來他在臉書上認識一名暱稱「陳經理」網友，對方在臉書上成立一個名稱為「開雲跨境購物平台」，誘騙呂民先加入會員，協助代賣平台商品可分紅拿獎金，後又騙呂民先匯款18萬8,000元即可先拿到一筆獎金，呂民不疑有他，並依指示至臺灣中小企業銀行臨櫃要匯款至對方指定帳戶。對方並表示，如果銀行行員跟警方詢問匯款用途，就說是房屋修繕的錢。

警方則反勸「你配合1個騙你錢的人來騙我們？」，經警方查證該帳號，已被通報為警示帳戶，警方輔以實際案例告知呂男此為典型「假投資真詐騙」手法，呂男遂打消匯款念頭，成功阻止本起可能遭詐騙之匯款案。

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