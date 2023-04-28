超痛！海鮮女肛門發炎潰爛　醫切開竟見「3公分魚刺」卡屁眼

▲好痛！海鮮女肛門發炎潰爛，醫切開竟見「3公分魚刺」插肉上。（圖／台中醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名55歲女子阿秀從事海鮮運送相關工作，去年12月底覺得肛門紅腫不適，誤以為是痔瘡，自己吃成藥想解決，未料一周後，紅腫愈加嚴重，趕緊到醫院後，醫師切開患部，竟發現一根長達3公分左右的魚刺卡進肛門周邊組織，在緊急清創壞死的組織後，才讓女子重獲新生。

台中醫院消化外科醫師、全靜脈醫學主任曾旭弘表示，由於患者並未提到飲食的問題，所以醫療團隊一時也未往異物侵入的方向去思考，但由於患者的肛門組織發炎相當嚴重，需緊急施作清創手術，他是在切開患部時，才找到讓阿秀痛不欲生的「罪魁禍首」，竟然是一根長超過3公分的魚刺，刺入肛門右側組織，導致組織發炎壞死。

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▲曾旭弘表示，由於患者並未提到飲食的問題，所以醫療團隊一時也未往異物侵入的方向去思考，清創手術才發現魚刺卡肛門上。（圖／台中醫院提供）



曾旭弘表示，由於需清除女子肛門附近的壞死組織，因此開了一個約6公分大小的切口，考慮到如此大的傷口照顧不易，在經過專業的評估意見，再加上「全靜脈營養醫學」小組與「高壓氧治療」團隊等院內的醫療資源整合後，決定先讓患者施打「全靜脈營養針」，並輔以「高壓氧」來縮小手術傷口。

曾旭弘指出，一般的營養針的成份是碳水化合物，但全靜脈營養針除了碳水化合物之外，還能提供患者脂肪與蛋白質，讓無法進食的患者在休養期間，也能獲得充分的營養。不過他也提醒，全靜脈營養針無法取代一般飲食，且使用時機仍需經醫師的專業評估，才能讓患者施打。

而高壓氧治療的目的，則是為了為加速傷口癒合。阿秀留院休養期間，每天也輔以一小時的高壓氧治療，以加速傷口復原。原本近6公分大小的面積，在短短二周，就縮小至3公分，讓阿秀能順利出院休養，而阿秀的傷口在經三個月的勤勞換藥之後，目前都已癒合。