　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超痛！海鮮女肛門發炎潰爛　醫切開竟見「3公分魚刺」卡屁眼

▲好痛！海鮮女肛門發炎潰爛，醫切開竟見「3公分魚刺」插肉上。（圖／光田提供）

▲好痛！海鮮女肛門發炎潰爛，醫切開竟見「3公分魚刺」插肉上。（圖／台中醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名55歲女子阿秀從事海鮮運送相關工作，去年12月底覺得肛門紅腫不適，誤以為是痔瘡，自己吃成藥想解決，未料一周後，紅腫愈加嚴重，趕緊到醫院後，醫師切開患部，竟發現一根長達3公分左右的魚刺卡進肛門周邊組織，在緊急清創壞死的組織後，才讓女子重獲新生。

台中醫院消化外科醫師、全靜脈醫學主任曾旭弘表示，由於患者並未提到飲食的問題，所以醫療團隊一時也未往異物侵入的方向去思考，但由於患者的肛門組織發炎相當嚴重，需緊急施作清創手術，他是在切開患部時，才找到讓阿秀痛不欲生的「罪魁禍首」，竟然是一根長超過3公分的魚刺，刺入肛門右側組織，導致組織發炎壞死。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲好痛！海鮮女肛門發炎潰爛，醫切開竟見「3公分魚刺」插肉上。（圖／光田提供）

▲曾旭弘表示，由於患者並未提到飲食的問題，所以醫療團隊一時也未往異物侵入的方向去思考，清創手術才發現魚刺卡肛門上。（圖／台中醫院提供）

曾旭弘表示，由於需清除女子肛門附近的壞死組織，因此開了一個約6公分大小的切口，考慮到如此大的傷口照顧不易，在經過專業的評估意見，再加上「全靜脈營養醫學」小組與「高壓氧治療」團隊等院內的醫療資源整合後，決定先讓患者施打「全靜脈營養針」，並輔以「高壓氧」來縮小手術傷口。

曾旭弘指出，一般的營養針的成份是碳水化合物，但全靜脈營養針除了碳水化合物之外，還能提供患者脂肪與蛋白質，讓無法進食的患者在休養期間，也能獲得充分的營養。不過他也提醒，全靜脈營養針無法取代一般飲食，且使用時機仍需經醫師的專業評估，才能讓患者施打。

而高壓氧治療的目的，則是為了為加速傷口癒合。阿秀留院休養期間，每天也輔以一小時的高壓氧治療，以加速傷口復原。原本近6公分大小的面積，在短短二周，就縮小至3公分，讓阿秀能順利出院休養，而阿秀的傷口在經三個月的勤勞換藥之後，目前都已癒合。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
澎湖單親辣媽道歉了　IG發限動
快訊／弘仁會「鯨魚」抓到了！策畫開轟當鋪51槍　逃馬國落網
田間冒出一團黑影奔跑　竟是「3級珍稀神獸」
快訊／竹北天坑引恐慌　建商：本次塌陷無直接關係！
李亞鵬欠巨債1.8億　遭法院強制執行
超痛！　女肛門卡「3公分魚刺」潰爛
快訊／高虹安突遭秘密傳喚！　到案接受偵訊
一輩子辛苦存1600萬退休　一夕之間全沒了
「護濕辣嬌」幫老人打手槍狂收斗內　賺25萬全被沒收

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

傳澎湖單親辣媽道歉了　IG發限動「還原比YA經過」：針對記者而已

確診可領2500！對決登革熱高雄市府出招　配合疫調最高3000入袋

苗圃義大利餐廳　推出台南人專屬的檸香牛奶魚義大利麵

明道大學又跳票！積欠薪資遲未入帳　教師痛批「又被耍一次」

超痛！海鮮女肛門發炎潰爛　醫切開竟見「3公分魚刺」卡屁眼

張國煒轟「不重視觀光」　觀光局千字文反擊！曝「邀網紅搭星宇」

6成支持「機車免兩段式左轉」　交長：不全面取消「因地制宜開放」

最強遺珠回來了！臺大盃潛力三強　最強新團半年抱三獎

李多慧「嘟嘴吹外套」帽子鼓起來了！一票敲碗求買：真的沒見過

工程車故障「狂噴瀝青」　工人慘淋一身黑油！背影惹鼻酸：會燙傷

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

6遊客毆澎湖人被趕出民宿　傷者家屬：很惡劣、沒政府

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

女星家「水豚坐沙發」瑤瑤：好荒謬！　客廳「養兩隻草泥馬」以為動物園XD

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

霸氣大聖爺降駕超瘋狂　香蕉沾滿冒火香灰猛吃

傳澎湖單親辣媽道歉了　IG發限動「還原比YA經過」：針對記者而已

確診可領2500！對決登革熱高雄市府出招　配合疫調最高3000入袋

苗圃義大利餐廳　推出台南人專屬的檸香牛奶魚義大利麵

明道大學又跳票！積欠薪資遲未入帳　教師痛批「又被耍一次」

超痛！海鮮女肛門發炎潰爛　醫切開竟見「3公分魚刺」卡屁眼

張國煒轟「不重視觀光」　觀光局千字文反擊！曝「邀網紅搭星宇」

6成支持「機車免兩段式左轉」　交長：不全面取消「因地制宜開放」

最強遺珠回來了！臺大盃潛力三強　最強新團半年抱三獎

李多慧「嘟嘴吹外套」帽子鼓起來了！一票敲碗求買：真的沒見過

工程車故障「狂噴瀝青」　工人慘淋一身黑油！背影惹鼻酸：會燙傷

上班族救星！西螺垃圾定點清運上路　首日清運逾500公斤

8支串燒賣511元！遊客嫌貴被店員罵「窮X」　全場一看反力挺商家

懷孕女師倒家中「1屍2命」！未婚夫失蹤被通緝　水庫撈起遺體

鎖定高鐵周邊「專偷安全帽耳機」　至少犯下8竊案...這下慘了

納豆對狗無感「因女友依依愛毛小孩」　養寵原因超暖心

狂噴畫面曝光！碰碰2聲瀝青軟管破裂「黑油猛澆」　工人淋滿身大叫

快訊／弘仁會「鯨魚」抓到了！策畫開轟當鋪51槍　逃馬國落網

【廣編】「大安潮」雙站三捷挑高3米6　最潮19坪 

搭棚辦告別式！　嘉義立委爭取5250萬元更新火化爐具等設備

超恐怖三寶！左轉擦撞女騎士　「S型暴衝」再撞2女4機車...釀4傷

隨時準備接生！飼主被踏踏踩醒　睜眼見母貓已在餵奶：我生完囉

生活熱門新聞

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富

網公認「最小氣星座」Top6

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

6遊客暴打澎湖人！遭起底上月開資產管理公司

11熊貓車隊送大訂單？背後悲傷故事曝

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

是否取消機車兩段式左轉？6.5萬人民調出爐

雞排飯「不要切」要多收20！老闆解釋還是被酸爆

外婆生前捐龍柱花錢放神主牌　她燒金元寶被廟方收清潔費

交往7年不AA「他慘變窮光蛋」　女友失業狂出國！真相哭了

團購買到過期10年臭酸蹄膀　衛生局怒了...最重罰2億

下波鋒面雷雨再臨　大怒神跌10°C

更多熱門

相關新聞

中科預售案登頂7字頭　在地：齊頭式漲價「有待觀察」

中科預售案登頂7字頭　在地：齊頭式漲價「有待觀察」

中科房市漲幅有目共度，不過區域被網友譽為「神案」的大型城區開發預售案「寶輝Village國際莊園」，再打破自己過去創下69.79萬元單價紀錄，高樓層戶別再度成交單價71.79萬元、總價6067萬元的突破天花板價格。

離婚撕破臉淪法拍　夫怒告妻9年前賣房私藏500萬

離婚撕破臉淪法拍　夫怒告妻9年前賣房私藏500萬

未婚媽網咖產子竟掐死男嬰　殺人罪起訴

未婚媽網咖產子竟掐死男嬰　殺人罪起訴

大咖建商輪番收購　北區大型摩鐵消失中

大咖建商輪番收購　北區大型摩鐵消失中

台中「最強路邊攤」酸菜鍋舊址改建　新案總價帶曝光

台中「最強路邊攤」酸菜鍋舊址改建　新案總價帶曝光

關鍵字：

台中消化外科魚刺

讀者迴響

熱門新聞

「一卡通Money」領錢要收費！5／1起　逾10家金融機構入列

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

24歲媽分屍2歲女兒　挖出肝臟啃食

葛斯齊出手「公開薛紀綱親嘴照」

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富

圍毆澎湖人被起底！「朕武公司」大門深鎖

天坑特斯拉報廢！車主吞藥才能睡

大鬧澎湖惡徒起底　IG開美肌「限動疑炫槍」

網公認「最小氣星座」Top6

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

「高中學霸」深夜自撞亡！　領照未滿月騎新車送命

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

更多

最夯影音

更多
陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？
丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面