駕駛荒掀減班潮！統聯客運5／17起3路線砍班　北屏每周112班→2班

▲統聯客運5/17起3路線調整減班。（資料圖／公路總局台北區監理所）

記者李姿慧／台北報導

客運駕駛荒嚴重，多家客運因駕駛員缺工，路線停駛虧損、搭載率低路線或減班，骨牌式停駛減班潮未歇，統聯客運也宣布，5月17日起3條國道客運路線減班，其中1613台北-屏東路線從一周112班減為一周2班，統聯客運表示，每班車旅客僅約3到4人，加上駕駛員不足，不得不進行減班才能生存下去，

疫情重創客運，更讓駕駛出現出走潮，大多轉行貨運，即便疫情解封，但駕駛員卻回不來了，讓客運面臨嚴重駕駛荒，不但增班困難，甚至虧損路線面臨停駛或減班。

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繼日統客運4條國道客運路線全部停駛後，新竹客運、彰化客運、花蓮客運、桃園客運陸陸續續都有客運路線停駛減班，統聯客運也宣布，5月17日起，1613台北-屏東、1632台北-草屯-竹山、1651高雄-北港-四湖-三條崙等路線也將調整班次。

其中1613台北-屏東將從每周112班砍為一周2班，讓屏東鄉親震驚，也引起網友討論：「砍的幅度超級大欸，交通都不便利了，這是要變成屏東孤島了嗎？」、「每次整台車2、3隻貓，搞得像包車。每次都空車去，空車回來的話，是真的要考慮額外的外部成本」、「學生人數減少關係吧！現在都搭高鐵學生票」、「屏東有高鐵不要怕」。

屏東鄉親嚴小姐也表示，覺得很可惜，大學時經常搭統聯回家，因為有夜車很方便，可以在家待到最後一刻再去搭車，在車上睡覺隔天直接去上課。

▲統聯客運5/17起3路線減班。（資料圖／業者提供）

統聯客運表示，1613台北-屏東每天16班，5月17日改為周六、周日每天1班，主要是北屏旅客每班車僅3到4人，載客不如預期理想，虧損加上駕駛員不足，不得不這樣調整，疫情期間駕駛員薪水大幅下降，離職轉到貨運業後，即便現在客運業已恢復，但已轉行的駕駛員就回不來了。

統聯客運指出，1632台北-草屯-竹山路線載客數僅個位數，平均每班車4人，現行每天4班車，5月17日起將調整為每天2班；1651高雄-北港-四湖-三條崙路線也將從每天12班變每天8班。