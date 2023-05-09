快訊／退除役官兵就業津貼入法　立法院三讀通過《輔導條例》

▲立法院副院長蔡其昌敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為保障志願役退伍官兵穩定就業，立法院院會9日三讀修正《國軍退除役官兵輔導條例》部分條文，將發放退除役官兵穩定就業津貼納入法律規範，明定由退輔會擬定申請資格、項目、金額等事項，報請行政院核定之。

退輔會長期推介志願役退伍官兵到民間企業任職，但調查發現離職率偏高達50%，因此自2018年7月起試辦「促進退除役官兵穩定就業方案」，參與退輔會職訓的志役願役退伍官兵可領取每月4千元至1萬2千元的穩定就業津貼，不過該方案試辦期間將於今年6月30日到期。

為延續該政策，立法院院會今天三讀通過《國軍退除役官兵輔導條例》修正案，三讀條文新增規定，退輔會為促進退除役官兵穩定就業，得發給相關津貼；津貼發給對象、申請資格、項目、金額、期間、審核與廢止條件及其他相關事項等辦法，由退輔會擬訂，報請行政院核定之。

此外，三讀條文規範，退除役官兵若有判處徒刑在執行中、因案羈押或受保安處分裁判宣告、通緝中，停止該條例規定的權益，另具有《陸海空軍軍官士官服役條例》或其他法律所定喪失或剝奪領受退休（職、伍）給與權利事由者，也會喪失該條例規定的權益。