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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

師上課喊「侯友宜抓鄭南榕」綠護航　她開酸：陳水扁父子也該當教材

▲▼前總統陳水扁陪同兒子陳致中車掃。（圖／翻攝陳致中臉書）

▲前總統陳水扁與兒子陳致中。（資料照／翻攝陳致中臉書）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨高雄市議員邱于軒日前議會質詢時，質疑有國一師在課堂教到民主烈士鄭南榕時，特別點出「抓他的人裡面有個人叫侯友宜」並不適當，因為侯友宜當時做為台北市中山分局刑事組長只是在執行任務，教育的重點應該是傳達歷史意義，但民進黨眾議員卻反對，認為只是上課補充教材，而無黨籍市議員黃捷更稱「歷史事實有什麼好不能講？」讓國民黨台北市議員游淑慧酸，以後要談到台灣民主化，也別忘記提到前總統陳水扁父子，兩人可是權貴貪腐之最。

游淑慧表示，老師在課堂提到鄭南榕事件時，還跟學生說抓他的人是侯友宜。「這樣的老師、這樣的教學對孩子來說真的適當嗎？請問老師是完整的論述，還是指控貼標式的教學？」綠營高雄市民代卻紛紛叫好，說這是上課補充教材，黃捷還說本來就是歷史事實，有什麼好不能講？

游淑慧強調，侯友宜當年只是一名執法的公務員，如果今天要被片面式的指控點名，那對所有執法的員警來說，以後都要戒慎恐懼，選擇執法。「那以後我也能去公布，當年龍潭購地案經手的公務員名字？」

游淑慧狠酸，按黃捷的標準，以後上課教到台灣民主化進程時，要記得介紹第一位民進黨籍總統陳水扁的貪污案，說他兒子就是高雄市議員陳致中，他也因洗錢案要被關。

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