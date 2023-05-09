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應BNT要求改「台灣」也買不到！她還原疫苗採購過程　痛批郭台銘抹黑

▲▼《ETtoday新聞雲》記者獨家取得BNT大股東於2021年6月16日寄給鴻海創辦人郭台銘的原文電郵，證明郭台銘早得知BNT不會賣疫苗給他。（圖／記者陶本和翻攝）

▲《ETtoday新聞雲》記者獨家取得BNT大股東寄給鴻海創辦人郭台銘的原文電郵。（圖／記者陶本和翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近日突指控蔡政府卡關BNT疫苗採購，而《ETtoday新聞雲》9日獨家取得BNT大股東寄給郭台銘的原文電郵，證明郭台銘早知私人無法購買疫苗。郭則堅稱全因蔡政府堅持協議註明「獨立的台灣政府」，民進黨立委蘇巧慧則還原時間軸，在採購合約落成後，最初對外新聞稿是使用「我國」，經藥廠要求改為「台灣」，之後便再無下文。

郭台銘近日緊咬「政府擋疫苗」議題，9日更直接點名總統府前秘書長李大維替蔡英文傳話，李大維告訴他，「這個大小姐說，你還是不要買了」。李大維則兩度出來否認該說法。

一名當年參與疫苗採購的政府人士指出，從這封BNT大股東寄給郭台銘的電郵原文，總結可以證實3件事：第一，證實台灣政府與BNT一度已經簽好約，但因為中國（上海復星）的政治杯葛而告終；第二，證實Covid-19疫苗在EUA階段，只能賣給具有公權力的政府，不能賣給私人企業；第三，證實不賣疫苗給郭台銘的是BNT，而非蔡英文和台灣政府，沒有人擋疫苗，而郭台銘早在當年的6月16日就知道這個情形，但仍在18日發文指控蔡政府。

郭台銘辦公室則發聲明回應，民進黨因堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」(Independent Government of Taiwan)，由於代理商Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易被迫取消。合約取消是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。

對此，蘇巧慧表示，郭台銘稍早發了一篇倒因為果的聲明，表示是台灣的堅持，導致上海復星反悔。但事實是，當年我方並沒有堅持在新聞稿上寫「獨立的台灣政府」。

蘇巧慧痛批，反之，針對對方的溝通，衛福部馬上進行修改，將對外新聞稿上的「我國」修改為「台灣」並回傳，但整個合約仍然沒有下文。卡台灣的明明就是中國代理商，現在郭台銘竟然把責任推給台灣人？「郭台銘說了一個謊，又要用另一個抹黑來圓謊，選總統選到這樣真的很可悲。」

而回顧2021年5月報導，時任衛福部長陳時中表示，去年（2020年）8月就開始與德國BNT疫苗藥廠洽談，但直到11月才成功展開初步視訊會議，12月31日雙方同意最終版本合約內容，在隔年（2021年）1月8日也依照BNT藥廠要求調整合約內容，同日晚上BNT藥廠又改口要求將「我國」改為「台灣」，指揮中心修改後，藥廠卻在一個禮拜後要求新評估疫苗量、調整時程。

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