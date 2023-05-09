翻船！BNT採購關鍵電郵曝光　綠委勸郭台銘：做人真的不能這樣

▲BNT大股東於2021年6月16日寄給鴻海創辦人郭台銘的原文電郵。（圖／記者陶本和翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近來再次提起BNT疫苗採購議題，並指控蔡政府卡關，而《ETtoday新聞雲》9日獨家取得BNT大股東於2021年寄給郭台銘的關鍵原文電郵，證明郭台銘早得知私人無法購買疫苗，仍將買不到疫苗的責任甩給政府。民進黨立委蘇巧慧表示，2021年郭台銘曾感謝政府協助，2023年卻為選總統指控政府阻止他買疫苗，做人真的不能這樣。

郭台銘近日緊咬「政府擋疫苗」議題，9日更直接點名總統府前秘書長李大維替蔡英文傳話，李大維告訴他，「這個大小姐說，你還是不要買了」。李大維則兩度出來否認該說法。

一名當年參與疫苗採購的政府人士指出，從這封BNT大股東寄給郭台銘的電郵原文，總結可以證實3件事：第一，證實台灣政府與BNT一度已經簽好約，但因為中國（上海復星）的政治杯葛而告終；第二，證實Covid-19疫苗在EUA階段，只能賣給具有公權力的政府，不能賣給私人企業；第三，證實不賣疫苗給郭台銘的是BNT，而非蔡英文和台灣政府，沒有人擋疫苗，而郭台銘早在當年的6月16日就知道這個情形，但仍在18日發文指控蔡政府。

蘇巧慧直言，這封稍早釋出的信件，讓郭台銘和整個國民黨對蔡政府的抹黑一次翻船，她也列出兩點說明：

1、蘇巧慧指出，信件內容證實，擋下台灣和BNT原廠採購契約的，就是中國的代理商上海復星。這件事也早在2021年，德國國會議員雷希特（Ulrich Lechte）就發文揭露過：「BNT和台灣的相關協議因中華人民共和國的施壓而告吹。」

信件原件內文：「台灣政府堅持在有關該協議的公告中，聲明該協議是BioNTech與獨立的台灣政府(INDEPENDENT Government of Taiwan)之間的協議。但由於Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易即被取消。」

2、蘇巧慧表示，信件內容也證實，BNT沒有辦法賣給郭董疫苗，所以拒絕了郭台銘，因為「疫苗無法賣給政府以外的單位」。

信件原件內文：「由於BioNTech和Fosun（中國上海復星）均不允許銷售給政府機構以外的任何人，因此似乎沒有可行的解決方案。」

蘇巧慧質疑，2021年的郭台銘曾感謝政府協助，台積電也在企業ESG報告中感謝政府幫忙，2023年為了選總統的郭台銘，卻跑出來指控大家阻止他買疫苗，實在令人心酸。難道蔡政府只擋他不擋台積電？