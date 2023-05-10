郭台銘採購BNT關鍵電郵曝光　鄭運鵬：總統府知道有這封信

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘指控當初購買BNT疫苗時，曾遭到政府阻擋，並點名前總統府秘書長李大維打給他說「這個大小姐（指總統蔡英文）說，你還是不要買了」，引來各界關注，但根據《ETtoday新聞雲》記者取得的關鍵電郵，證明郭台銘早知私人無法購買疫苗，而民進黨立委鄭運鵬10日表示，總統府都知道有這封信，因為郭台銘有告知。

鄭運鵬在《新聞放鞭炮》說，2021年6月18日的行政院記者會上，發言人羅秉成就有提到BNT有寄信給郭台銘，內容指BNT不會將疫苗賣給政府以外的民間人士，因為那天凌晨郭台銘批評買不到BNT是遭民進黨派系有人阻止，羅秉成則澄清，如今曝光的這封信就證明了羅秉成的說法，且郭台銘有收到。

鄭運鵬表示，這封信其實總統府也知道，因為郭台銘有告訴總統府，看能不能大家協助突破瓶頸，那為什麼要突破瓶頸？「因為我們要透過上海復星去代理這個疫苗，中國大陸不用，也禁止香港、澳門用，可能也因為有壓力所以就不賣給台灣，或著要台灣接受一個中國原則」。

面對電郵曝光，郭台銘辦公室則發出聲明指出，這正是坐實政府卡BNT疫苗，為了意識形態犧牲人民生命安全的證據。信件內容明確提到，民進黨因堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan），由於代理商Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易被迫取消。合約取消是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。