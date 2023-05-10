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柯文哲加入疫苗戰局　憶過往嘆中央「莊效維」

▲▼民眾黨主席柯文哲今日(5/8)正式領表登記，將代表台灣民眾黨參加第16任中華民國總統選舉。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲正式領表登記參選總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

積極爭取國民黨提名參選2024總統的鴻海創辦人郭台銘指控當初購買BNT疫苗時，曾遭到政府阻擋，儘管總統府迅速駁斥，依舊引來各界討論。已登記代表民眾黨投入大選的民眾黨主席柯文哲則說，真相總會大白，但也回憶擔任台北市長任內，想自行採購疫苗卻碰壁，痛批中央「莊效維」。

柯文哲指出，2021年5月，COVID-19大爆發，由於疫苗到貨狀況非常不穩定，台北市府想自行採購，因此主動行文中央，指揮中心則回覆要有原廠授權書、計畫書、供貨時程、相關證明等，八大申請要件非常複雜，簡單的講就是不可能。

柯文哲說，他們當時為此多次開會研商，函詢、拜會中央，指揮中心斬釘截鐵地表示，中央已經買很多了，不需要地方自購。就算地方買了，也必須交由中央分配。在這種情形下，北市府只好打消採購念頭。

然而，柯文哲說，BNT在去年幾度斷鏈，許多青少年、兒童無法繼續施打補充劑；有些人在不得已狀況下，只能選擇民進黨政府力推的「高端 」，結果高端不被國際承認還得再去補打其他疫苗，真是「莊效維」。

柯文哲強調，中央有沒有擋買BNT？真相只有一個。疫苗有沒有短缺？事實勝於雄辯。疫苗是拿來救人的，花人民納稅錢購買的疫苗，也不該是必須封存30年的機密，政府有沒有阻擋BNT？「我相信，真相總會大白。」

郭台銘9日宣稱，「是誰幫蔡總統傳話，叫我不要買疫苗的，就是前總統府秘書長李大維」，指他在2021年6月17日，接到李大維的一通電話，李告訴他，「這個大小姐說，你還是不要買了。」對此，李大維親上火線發聲明指，「從未有過該談話內容。」

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