郭台銘轟「民進黨各種災難」：我不能讓台灣人再被騙！

記者陳俊宏／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨總統提名，他9日深夜表示，過去很多人都以為「只要相信政府，台灣一定會好」，「但是當我親自看過執政黨背後可惡的模樣後，我就下定決心，絕不能讓台灣人民再被騙下去！」他強調，「台灣需要我們一起站出來改變，才能結束民進黨引發的各種災難，找回原本該有的發展與和平。」

▼郭台銘周二晚間在屏東造勢。（圖／翻攝郭台銘臉書）



「為什麼我們今天要站出來？」郭台銘在臉書指出，9日晚上，他與超過2萬名的南部好朋友，一起在屏東市舉辦第二場造勢活動，「看到不斷湧入的支持人潮，我心中充滿感動！」

郭台銘說，「我一直都知道，如果走上政治這條路，不只企業家的身分會被攻擊、說的每句話會被惡意解讀，甚至曾經全力以赴做的社會責任，也會被潑上一桶桶髒水。」

▼造勢現場驚人空拍圖。（圖／翻攝郭台銘臉書）

郭台銘提到，過去很多人都以為「只要相信政府，台灣一定會好」，「但是當我親自看過執政黨背後可惡的模樣後，我就下定決心，絕不能讓台灣人民再被騙下去！除了罔顧人命的疫苗真相，還有那些開始被看穿手腳，禁不起檢視的胡亂政策、看不見效益的鉅額經費。」

郭台銘認為，民進黨這些年犧牲無數台灣發展的機會，換取他們的私益與聲量，「請問8400億的前瞻預算，有真的為我們屏東做了什麼嗎？」

▲▼許多屏東鄉親到場力挺郭台銘。（圖／記者陳煥丞攝）



郭台銘表示，屏東有很棒的水果、農漁產品，而人民原本的生計收入不只成為政治犧牲品，也永遠等不到政府來處理產業轉型、技術升級、開拓外銷市場，「民進黨只會喊出洗腦口號，騙大家我們過得很好。」

「接下來，無論要承受多少攻擊與困難，我都願意。」郭台銘強調，「因為我相信，台灣需要我們一起站出來改變，才能結束民進黨引發的各種災難，找回原本該有的發展與和平。如果你也不想再被這個政府欺騙，不想再習慣這個苦悶的生活，我們一起站出來！」