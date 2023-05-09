　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘屏東造勢「又大秀台語」　向媽祖發誓內容曝

▲▼不怕落漆！郭台銘屏東造勢「又秀台語」，自曝向媽祖發誓護台灣和平。（圖／翻攝郭台銘臉書直播）

▲不怕落漆！郭台銘屏東造勢「又秀台語」。（圖／翻攝郭台銘臉書直播）

記者賴文萱／屏東報導

鴻海創辦人郭台銘積極爭取國民黨提名參選2024總統，9日晚間於屏東市慈鳳宮前舉行第二場「為台為民 郭台銘」大型造勢活動。之前在高雄造勢時，郭致詞全程秀台語有些不輪轉，但這回在屏東，他依然選擇以台語向屏東鄉親搏感情，也自曝自己有向媽祖發誓，一定要為守護台灣和平盡他一生最大的努力。

郭台銘在結束首場高雄造勢活動後，今晚在屏東舉行第二場造勢，晚間7點08分，郭台銘在支持者的「支持郭台銘，台灣一定贏」吶喊聲下，正式團結大進場，他頭戴著國旗帽、穿著上頭寫著「拚」的藍色T恤走進會場，過程中一一跟支持群眾握手。

▲▼郭台銘今晚屏東大造勢團結大進場。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

▲郭台銘今晚屏東大造勢團結大進場。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

郭台銘隨後在台上以台語親自向屏東鄉親致詞，他說，屏東是番薯的根，屏東的好阿銘有看見，不只看得到，阿銘還要把它變成「屏東2.0」。他接著說，屏東農民也辛苦也很厲害，農作物哪一個不是又甜又漂亮？漁民也不惶多讓，石斑、黑鮪魚哪一尾肉質不是轟動國際？屏東還有多元化的原住民文化，墾丁也是觀光勝地，自然環境跟資源有哪一點輸給峇里島？

郭說，他長年在國際上為台灣開疆闢土爭取商機，現在阿銘退休了，就是要為台灣土地來打拼，並向現場鄉親喊話讓企業CEO變成台灣CEO好不好？他強調，自己在企業經營上有規劃力、執行力，也有做出成績，未來他絕對有能力為台灣、為屏東拼出好的未來。

▲▼不怕落漆！郭台銘屏東造勢「又秀台語」，自曝向媽祖發誓護台灣和平。（圖／翻攝郭台銘臉書直播）

▲▼郭台銘屏東造勢用台語致詞，自曝向媽祖發誓護台灣和平，最後一起溫馨大合唱。（圖／翻攝郭台銘臉書直播）

▲▼不怕落漆！郭台銘屏東造勢「又秀台語」，自曝向媽祖發誓護台灣和平。（圖／翻攝郭台銘臉書直播）

他在致詞時也透露，剛剛去拜媽祖的時候，有2至3位大姐眼睛含淚地告訴他，「阿銘阿，我們不要戰爭，我們要和平的生活。」他就在心裡面跟媽祖發誓，一定要為守護台灣和平盡他一生最大的努力，最後並向屏東鄉親拜託，如果對他有信心、有放心，就把台灣的未來交給他。

由於周末就是母親節，郭台銘在造勢活動的最後，率領一群小朋友與在場的鄉親一起大合唱「母親您真偉大」，預祝所有媽媽母親節快樂，在結束大合唱後，造勢晚會也在一片溫馨氣氛中落幕。

▼郭台銘今晚屏東造勢，在支持者揮舞國旗迎接下團結大進場。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

▲▼郭台銘今晚屏東大造勢團結大進場。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

▲▼郭台銘今晚屏東大造勢團結大進場。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

▲▼郭台銘今晚屏東大造勢團結大進場。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

▲▼郭台銘今晚屏東大造勢團結大進場。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

【郭台銘屏東造勢致詞全文】

大家好，我是板橋媽祖宮前長大的阿銘，這次為了要選總統來到屏東向各位鄉親拜託！咱台灣親像一塊番薯，那麼屏東就是番薯根，在這裡給予台灣最需要的滋養。

屏東的好，阿銘看得到
不只看得到，阿銘還要把它變成【屏東2.0】

咱的農民真辛苦也真厲害，芒果、蓮霧、鳳梨、棗子、木瓜、蘭花等等的農作物，哪一顆不是又甜又漂亮！
咱的漁民也不遑多讓，石斑、午仔魚、黑鮪魚，哪一尾的肉質不是轟動國際！

咱屏東也有多元的原住民文化，咱有觀光聖地—墾丁，咱的自然環境和資源哪一項會輸峇里島！

屏東要電有核三廠，要水有牡丹水庫和大潮州人工湖，所以咱有很好的要發展產業的基本原素，咱需要的—是「人」，是一群有專門技術的人才，是一個有政策規劃能力的政府，是一個有遠見的國家CEO！

我—郭台銘，是真正的台灣人，長年在國際上為台灣開疆闢土，爭取商機，賺取外匯。無論如何，最後都是要回到台灣，守護這塊土地。現在，阿銘要為台灣打拼，從企業CEO到台灣的CEO，阿銘在企業經營上有規劃力，有執行力，也做出了成績；未來，阿銘絕對有能力為台灣拚出好未來，請大家放心把未來交給台灣阿銘，阿銘承諾讓百姓過好生活，絕對不會辜負大家。阿銘絕對做得到！ 謝謝大家。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
7寶媽爭議黑料連環爆！　「最大苦主」曝光
峇里島情侶「神秘5小時」亡！法醫說話了
郭台銘辦公室深夜發文　堅稱「政府卡BNT疫苗」
校長偷吃舊情人！　想3P要她學波多野結衣
快訊／泰山拋震撼彈！解任獨董陳敏薰
郭台銘屏東造勢「又大秀台語」　向媽祖發誓內容曝
基隆河「巨魚現身」快跟人一樣高！釣客「1舉動」遭轟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／台胞證被註記失效！　賴香伶今赴陸「入境遭擋」

郭台銘屏東造勢「又大秀台語」　向媽祖發誓內容曝

翻船！BNT採購關鍵電郵曝光　綠委勸郭台銘：做人真的不能這樣

美議員喊炸台積電台人傻眼！徐嶔煌還原「完整句子」：超級不成熟

郭台銘屏東造勢大進場「200m走20分鐘」　現場高喊：破1萬6千人了

獨／關鍵原文電郵首曝光　郭台銘早知BNT不賣他！仍甩鍋蔡英文擋疫苗

快訊／郭台銘今晚屏東大造勢　現場人潮曝！支持者揮國旗狂嗨

LIVE／「為台為民」郭台銘造勢晚會第二場！　屏東登場

女童走斑馬線遭撞死！台南綠委致歉　直言「國家管理失能害命」

im.B詐案千人受害找嘸主管機關　李貴敏：金管會、經部等互踢皮球

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

男巧遇林宥嘉「嗨唱他的歌」　本尊近距離接唱+手心上簽名

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

SE7EN婚禮奔向李多海！　BIGBANG、2NE1都來了

周杰倫香港開唱！大秀花式籃球　「哼哼哈兮」飆《雙截棍》超嗨

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

快訊／台胞證被註記失效！　賴香伶今赴陸「入境遭擋」

郭台銘屏東造勢「又大秀台語」　向媽祖發誓內容曝

翻船！BNT採購關鍵電郵曝光　綠委勸郭台銘：做人真的不能這樣

美議員喊炸台積電台人傻眼！徐嶔煌還原「完整句子」：超級不成熟

郭台銘屏東造勢大進場「200m走20分鐘」　現場高喊：破1萬6千人了

獨／關鍵原文電郵首曝光　郭台銘早知BNT不賣他！仍甩鍋蔡英文擋疫苗

快訊／郭台銘今晚屏東大造勢　現場人潮曝！支持者揮國旗狂嗨

LIVE／「為台為民」郭台銘造勢晚會第二場！　屏東登場

女童走斑馬線遭撞死！台南綠委致歉　直言「國家管理失能害命」

im.B詐案千人受害找嘸主管機關　李貴敏：金管會、經部等互踢皮球

2023中國信託女子公開賽職業業餘配對賽　揮桿獻愛募善款1000萬元

端午「福容粽」六種口味　滿足全家人味蕾

新莊灑水器滿壘「炸裂」　周思齊噴向主審「讓他涼一下」

台北大學女學生「露胸尬舞」瘋傳　影片來源找到了

黃宣香港開唱「驚喜合體天團成員」全場嗨翻　脫口：我比較敗類

冉承霖敲首安再秀雷射肩　葉總滿意笑了讚關鍵之一

2023桃園繡球花季以「浪漫愛情」為主題　5／13-21復興區登場

Honda「電動紅牌重機」預計10月現身東京車展！3新車明年陸續亮相

余謙挨轟不甘心做好「表情管理」　優質先發勝獻給媽媽

10點裁定逼和比賽　葉總坦言希望撐到9局：板凳都光了！

熊熊主持「43秒狂晃片」穿超辣！　男星無尊站旁邊…眼神露餡了

政治熱門新聞

獨／關鍵原文電郵首曝光　郭台銘早知BNT不賣他！仍甩鍋蔡英文擋疫苗

20年前觸犯《兒少性交條例》　楊家俍棄立委提名

徐巧芯爆蔡政府擋疫苗祕辛　郭台銘簽「全家移民不選總統」承諾書

民進黨：郭台銘造謠政府擋BNT　為選總統不擇手段

沈智慧退出　台中第五選區藍營推黃健豪上陣

數位身分證延宕　陳建仁：沒有10億賠償全民埋單的問題

郭台銘今晚屏東大造勢　現場人潮畫面曝光

再2天入監！　陳致中憶往事：希望孩子不會少算爸爸一個人

翻船！BNT採購關鍵電郵曝光　綠委勸郭台銘：做人真的不能這樣

志願役去年4066人退場創新高　近5年平均2成兵寧賠錢閃人

楊秋興站台是敗筆？　她在現場曝：郭台銘辦公室也訝異他衝上台

數位身分證喊卡　他轟：10億全民埋單見證政府無能

圖／開箱大巨蛋！議員體驗「傳接球」

快訊／招募未成年到國外當豬仔　最重關10.5年

更多熱門

相關新聞

翻船！BNT採購關鍵電郵曝光　綠委勸郭台銘：做人真的不能這樣

翻船！BNT採購關鍵電郵曝光　綠委勸郭台銘：做人真的不能這樣

鴻海創辦人郭台銘近來再次提起BNT疫苗採購議題，並指控蔡政府卡關，而《ETtoday新聞雲》9日獨家取得BNT大股東於2021年寄給郭台銘的關鍵原文電郵，證明郭台銘早得知私人無法購買疫苗，仍將買不到疫苗的責任甩給政府。民進黨立委蘇巧慧表示，2021年郭台銘曾感謝政府協助，2023年卻為選總統指控政府阻止他買疫苗，做人真的不能這樣。

郭台銘屏東造勢現場超過破萬人！

郭台銘屏東造勢現場超過破萬人！

獨／關鍵原文電郵首曝光　郭台銘早知BNT不賣他！仍甩鍋蔡英文擋疫苗

獨／關鍵原文電郵首曝光　郭台銘早知BNT不賣他！仍甩鍋蔡英文擋疫苗

郭台銘今晚屏東大造勢　現場人潮畫面曝光

郭台銘今晚屏東大造勢　現場人潮畫面曝光

郭台銘大動作拼「黨內徵召」出線　綠委：別不擇手段毀一生清譽

郭台銘大動作拼「黨內徵召」出線　綠委：別不擇手段毀一生清譽

關鍵字：

郭台銘郭台銘造勢

讀者迴響

熱門新聞

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

7寶爸網紅認錯了！被轟用小孩賺錢「揭妻崩潰現況」

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

麻煩了！　周末全台變天

越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」！嚇到尿不出

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

只有3天！超商3款咖啡飲品買1送1

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

基隆女外出買蛋糕　遭搭訕不成被毆眼窩骨折

台3女星是愛馬仕大戶！1顆包能買北市蛋黃區套房

台南女童遭輾亡　路人心疼放鮮花、玩具追悼

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

11款APP快刪！藏「木馬病毒」偷錢

過馬路被撞1死1傷！母清醒頻找女兒　丈夫忍悲瞞死訊

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面