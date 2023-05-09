郭台銘屏東造勢「又大秀台語」　向媽祖發誓內容曝

▲不怕落漆！郭台銘屏東造勢「又秀台語」。（圖／翻攝郭台銘臉書直播）

記者賴文萱／屏東報導

鴻海創辦人郭台銘積極爭取國民黨提名參選2024總統，9日晚間於屏東市慈鳳宮前舉行第二場「為台為民 郭台銘」大型造勢活動。之前在高雄造勢時，郭致詞全程秀台語有些不輪轉，但這回在屏東，他依然選擇以台語向屏東鄉親搏感情，也自曝自己有向媽祖發誓，一定要為守護台灣和平盡他一生最大的努力。

郭台銘在結束首場高雄造勢活動後，今晚在屏東舉行第二場造勢，晚間7點08分，郭台銘在支持者的「支持郭台銘，台灣一定贏」吶喊聲下，正式團結大進場，他頭戴著國旗帽、穿著上頭寫著「拚」的藍色T恤走進會場，過程中一一跟支持群眾握手。

▲郭台銘今晚屏東大造勢團結大進場。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

郭台銘隨後在台上以台語親自向屏東鄉親致詞，他說，屏東是番薯的根，屏東的好阿銘有看見，不只看得到，阿銘還要把它變成「屏東2.0」。他接著說，屏東農民也辛苦也很厲害，農作物哪一個不是又甜又漂亮？漁民也不惶多讓，石斑、黑鮪魚哪一尾肉質不是轟動國際？屏東還有多元化的原住民文化，墾丁也是觀光勝地，自然環境跟資源有哪一點輸給峇里島？

郭說，他長年在國際上為台灣開疆闢土爭取商機，現在阿銘退休了，就是要為台灣土地來打拼，並向現場鄉親喊話讓企業CEO變成台灣CEO好不好？他強調，自己在企業經營上有規劃力、執行力，也有做出成績，未來他絕對有能力為台灣、為屏東拼出好的未來。

▲▼郭台銘屏東造勢用台語致詞，自曝向媽祖發誓護台灣和平，最後一起溫馨大合唱。（圖／翻攝郭台銘臉書直播）

他在致詞時也透露，剛剛去拜媽祖的時候，有2至3位大姐眼睛含淚地告訴他，「阿銘阿，我們不要戰爭，我們要和平的生活。」他就在心裡面跟媽祖發誓，一定要為守護台灣和平盡他一生最大的努力，最後並向屏東鄉親拜託，如果對他有信心、有放心，就把台灣的未來交給他。

由於周末就是母親節，郭台銘在造勢活動的最後，率領一群小朋友與在場的鄉親一起大合唱「母親您真偉大」，預祝所有媽媽母親節快樂，在結束大合唱後，造勢晚會也在一片溫馨氣氛中落幕。

▼郭台銘今晚屏東造勢，在支持者揮舞國旗迎接下團結大進場。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

【郭台銘屏東造勢致詞全文】

大家好，我是板橋媽祖宮前長大的阿銘，這次為了要選總統來到屏東向各位鄉親拜託！咱台灣親像一塊番薯，那麼屏東就是番薯根，在這裡給予台灣最需要的滋養。



屏東的好，阿銘看得到

不只看得到，阿銘還要把它變成【屏東2.0】



咱的農民真辛苦也真厲害，芒果、蓮霧、鳳梨、棗子、木瓜、蘭花等等的農作物，哪一顆不是又甜又漂亮！

咱的漁民也不遑多讓，石斑、午仔魚、黑鮪魚，哪一尾的肉質不是轟動國際！



咱屏東也有多元的原住民文化，咱有觀光聖地—墾丁，咱的自然環境和資源哪一項會輸峇里島！



屏東要電有核三廠，要水有牡丹水庫和大潮州人工湖，所以咱有很好的要發展產業的基本原素，咱需要的—是「人」，是一群有專門技術的人才，是一個有政策規劃能力的政府，是一個有遠見的國家CEO！



我—郭台銘，是真正的台灣人，長年在國際上為台灣開疆闢土，爭取商機，賺取外匯。無論如何，最後都是要回到台灣，守護這塊土地。現在，阿銘要為台灣打拼，從企業CEO到台灣的CEO，阿銘在企業經營上有規劃力，有執行力，也做出了成績；未來，阿銘絕對有能力為台灣拚出好未來，請大家放心把未來交給台灣阿銘，阿銘承諾讓百姓過好生活，絕對不會辜負大家。阿銘絕對做得到！ 謝謝大家。