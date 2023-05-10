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黃健庭駁「閹割說」：辦初選郭台銘沒資格　最快17日拍板總統人選

▲神預測小英連任總統！台中國師再開口「郭侯配」成天王組合將坐2024大位。（圖／資料照片）

▲國民黨秘書長黃健庭表示，國民黨2024總統提名人選最快17日確定。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨2024總統提名人選目前仍未確定，外界近日有聲音替鴻海創辦人郭台銘叫屈，認為國民黨「閹割」初選對郭台銘不公平。對此，國民黨秘書長黃健庭9日表示，如果舉辦初選，郭台銘就沒資格參加初選了，強調目前主要候選人就是郭台銘與侯友宜，預計最快17日確定人選。

黃健庭9日出席在政治大選舉辦的「政治進入大學，青年與主席有約」活動，被媒體詢問，國民黨閹割初選，對郭台銘不公平，他回答，若國民黨舉辦初選，郭台銘沒有資格參加初選，而用徵召方式進行的話，郭台銘才能列入被徵召人選，這也是黨內重要意見領袖、所有立委及縣市長共同做的決定。

▲國民黨秘書長黃健庭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國民黨秘書長黃健庭。（圖／記者許宥孺翻攝）

至於外傳國民黨最可能在本月17日、24日確定徵召的總統提名人。黃健庭坦承大概就是這2個時段了，而17日的機率則更大。他表示，目前主要候選人就是郭台銘與侯友宜，兩人都各自在努力，黨內很快就會做出決定，會參考各家民調、主要意見領袖、黨縣市長及立委意見，做出最公平的選擇。

黃健庭也重申，他之前的說法被外界誤解，他提到的「總統提名作業三階段」，第一階段黨員共識為新北市長侯友宜，第二階段是整合所有泛藍勢力，第三階段則是團結所有非綠力量。

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