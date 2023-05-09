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台北大學女學生「露胸尬舞」瘋傳　影片來源找到了

▲▼台北大學女學生「露胸尬舞」瘋傳　影片來源找到了。（圖／翻攝自MyGoPen）

▲3名女子上空尬舞影片，其實與台北大學無關。（圖／翻攝自MyGoPen）

記者柯沛辰／綜合報導

國立台北大學三峽校區4月28日傳出有3名女學生在校園裸胸跳舞，並在身上寫滿身體自主權訴求。當時校方表示尊重學生訴求，不會懲處。怎料近日又傳出女大生露胸尬舞的影片流出。對此，事實查核平台MyGoPen指出，這段影片並非近期拍攝，也與台北大學新聞事件無關，是錯誤訊息。

台北大學校內社團日前在三峽校區舉辦「春沐永續生活節」，不料3名女學生脫衣赤裸上身，在身體寫上標語彩繪，訴求爭取永續發展、身體自主權理念，引起旁人側目。事後，一段3名女子在街頭上桌「露胸尬舞」的影片流出，被指是當天活動現場所拍攝。

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▲▼台北大學女學生「露胸尬舞」瘋傳　影片來源找到了。（圖／翻攝自MyGoPen）

▲3名女子上空尬舞影片瘋傳，被網友指是日前台北大學女學生上空事件。（圖／翻攝自MyGoPen）

不過，MyGoPen查證發現，若使用圖片反搜工具「Google Lens」截圖進行反搜，能找到4個類似影片，標題有泰國潑水節（Songkran）、是隆路（Silom）等關鍵字，若進一步檢視影片文字敘述，可以確認4個片段皆為2011年4月17日上傳，由此可知，網傳影片並非近期拍攝。

MyGoPen指出，利用「Thailand Songkran、Topless、Silom」等關鍵字進行搜索，可以找到「x」開頭的成人網站有時長、畫面完全相同的影片，即為網傳影片原始出處。

根據外媒報導，網傳影片拍攝於2011年4月15日，當天是泰國潑水節最後一天，曼谷市中心聚集大批民眾，其中有3名舞者在街頭上演上空秀。事實上，影片最早上傳於YouTube，有超過100萬人次觀看。

不過，泰國警方獲報後，隨即展開調查，三名舞者於同年4月18日到警局自首，但3人都還是未成年人，分別是13、14及16歲，後來支付約16美元的罰款後獲釋。

▲▼台北大學女學生「露胸尬舞」瘋傳　影片來源找到了。（圖／翻攝自MyGoPen）

▲從Google街景比對，可以確認與影片地點如出一轍，是在泰國曼谷。（圖／翻攝自MyGoPen）

由於報導提到影片拍攝地點距離帕蓬路（Patpong）紅燈區不遠，MyGoPen利用Google Maps街景圖進行搜索，找到一棟頂樓寫有「AIA」的建築物，經比對後，確認影片拍攝地點是在是隆路（ Silom ）和 Naradhiwas Rajanagarindra 路交叉口。

上述可知，網傳影片是2011年4月15日泰國潑水節影片，並非近期拍攝，地點也不是在台灣，而是在泰國曼谷。

國立台北大學9日也在臉書澄清，「網路上盛傳女性於校內活動裸露跳舞影片，影片內場景並非臺北大學，也非校內學生所舉辦活動。學校已報請警方處理，請勿再轉傳不實影片。」

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