郭台銘屏東造勢大進場「200m走20分鐘」　現場高喊：破1萬6千人了

記者賴文萱／屏東報導

鴻海創辦人郭台銘積極爭取國民黨提名參選2024總統，9日晚間於屏東市慈鳳宮前舉行第二場「為台為民 郭台銘」大型造勢活動。支持群眾傍晚陸續湧進活動現場，郭在晚間7點08分進行團結大進場，一一向支持者握手致意，群眾也熱情回應，短短200公尺，他就花了超過20分鐘才走上台。

▲郭台銘今晚屏東大造勢團結大進場。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

郭台銘在結束首場高雄造勢活動後，今晚將在屏東舉行第二場造勢，國民黨立委陳玉珍稍早上台致詞，她說，郭董是國際級的企業家，百姓要的是安居樂業，要過好日子，以郭董這樣的財富自由，不可能貪汙，一個不貪汙的政府才能讓政府、行政官員施政有效率，才會讓國家更進步，隨後喊話大家一起支持郭台銘。

晚間7點08分，郭台銘在支持者的「支持郭台銘，台灣一定贏」吶喊聲下，正式團結大進場，他頭戴著國旗帽、穿著上頭寫著「拚」的藍色T恤走進會場，過程中一一跟支持群眾握手。

現場群眾在郭進場後熱血沸騰，拼命揮舞著國旗熱情回應，短短200公尺的距離，郭就花了超過20分鐘才走至台上。而主持人也宣布現場已超過1萬6千人。

▼郭台銘今晚屏東造勢，在支持者揮舞國旗迎接下團結大進場。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

郭稍後將親自向屏東鄉親報告，之後全體大合唱後再赴關帝廟參拜。由於郭台銘在高雄場自曝蔡英文曾派人要他不准買疫苗，引發熱議，也狠酸高雄的演唱會經濟，今晚屏東場的致詞內容格外引人關注。