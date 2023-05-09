南投縣府推太極峽谷空中纜車　議會6月期末審查受矚目

▲南投縣政府將推動太極峽谷空中纜車建設，圖為峽谷中著名景點「人面石」。（圖／翻攝「竹山梯子吊橋(天梯)」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為重振竹山鎮太極峽谷觀光，推動空中纜車規劃案，6月將進入期末審查；縣長許淑華強調，空中纜車符合永續發展低碳環保的永續創新縣政主軸，將會在規劃審查完成確定可行性後，列為優先推動的觀光新建設之一。

南投縣議會第20屆第1次定期會9日開議，許淑華率副縣長王瑞德及各局處長列席並做施政總報告，環保及觀光2局處也分就垃圾去化及太極峽谷空中纜車規劃進程做專案報告；議長何勝豐對本案十分關心，特別要求縣府務必通知議會參與審查，並力促加速推動。

▲竹山天梯風景區可飽覽太極峽谷美景。（圖／翻攝「竹山梯子吊橋(天梯)」臉書粉專）

許淑華也指出，太極峽谷地勢陡峭高差極大，在觀光可親性及安全性上本是劣勢，但符合節能低碳永續環保的空中纜車，不僅可將開發對環境衝擊降到最低，更獨具飽覽太極峽谷之美的賞景體驗，並提供全齡皆宜的親民觀光服務，讓老幼觀光客也能克服體能限制、直達天梯所在，還能擴大觀光範圍，將八卦茶園也納入太極峽谷空中纜車的觀光遊程中。

許淑華說，縣府會在縣議會支持下，依據規劃案期末審查結論，選擇最可行最符合永續環保及投資效益的方案，積極著手展開地質鑽探，及纜車長度低於2.5公里的免環評申請確認安全性，再朝OT併同BOT的模式，引進民間投資全力推動空中纜車建設案。