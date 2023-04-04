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急墜13樓高「摔在路標桿上」刺穿慘死　法國滑雪客跌出纜車亡

▲▼法國滑雪勝地雙阿爾卑斯（Deux Alpes）。（圖／翻攝自Facebook／Les 2 Alpes）

▲法國滑雪勝地雙阿爾卑斯的纜車運行中。（圖／翻攝自Facebook／Les 2 Alpes，下同。）

記者吳美依／綜合報導

法國滑雪勝地雙阿爾卑斯（Deux Alpes）發生驚悚意外，一名29歲男子搭乘纜車下山時，竟然從窗戶跌出來，墜落130英尺（約39.6公尺），也就是13層樓高度。當地媒體《法國藍》（France Bleu）報導，他不巧摔在一根雪道標誌桿上，不幸遭到刺穿身亡。

當地媒體引述檢察官威蘭特（Eric Vaillant）說法報導，本案件發生於1日，死者喝得酩酊大醉，與23歲男性友人在纜車上玩鬧拍影片，體重超過100公斤的他突然衝向纜車一側，撞破壓克力製窗戶並且墜下。

▲▼法國滑雪勝地雙阿爾卑斯（Deux Alpes）。（圖／翻攝自Facebook／Les 2 Alpes）

滑雪場拒絕為這起事故負責，負責人布泰（Fabrice Boutet）解釋，纜車設計限乘20人，如果發生緊急剎車等狀況而遭受衝擊也能適當緩衝，「這個愚蠢的意外是他衝撞上壓克力（窗戶）造成的。」不過，檢警仍將詳細檢驗事發車廂。

雙阿爾卑斯是法國海拔最高的滑雪勝地，纜車可達最高點為3600公尺，擁有歐洲最大可滑雪冰川，以及世上最長且全年開放的垂直滑雪道。

法國國家山區安全觀測系統（SNOSM）數據顯示，在2021年至2022的滑雪季，該國山區一共接獲12起死亡案例，逾4.5萬人受傷並接受治療，緊急救難部門也處理5萬起左右的滑雪事故。

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