搶最佳拍照位置！300公尺高空纜車「男女大亂鬥」打成一團影片曝

記者鄭思楠／綜合報導

大陸五一連假民眾開啟集中休假模式，導致旅遊資源緊張，打架爭搶事件屢見不鮮。2日，河南一架纜車上有遊客不顧身處高空，在吊廂內大打出手，令上百名遊客一度身陷險境。2日下午，該景區回應，打架一事已經解決，景區內纜車正常運行。

綜合陸媒報導，2日，有網友反映河南新鄉寶泉崖天下景區內，有遊客在纜車內打架。

網傳影片顯示，纜車當時擠得水洩不通，無阻遊客繼續拍照。多名乘客為搶奪最佳拍照點發生爭執，先是互相拉扯，再拍頭鬥毆。吊廂頓時夾雜打罵聲、民眾驚呼聲，還有小孩哭鬧聲，現場一片混亂。

有網友表示擔憂，「纜車行駛在半空，萬一發生故障，這一車的人該怎麼辦，後果不堪設想。」

▲遊客在高空纜車內打架。（圖／翻攝自影片）

2日，該景區工作人員表示，衝突被遊客和工作人員制止後，「已經跟他們進行了調解，現在事情已經處理過了。」

該工作人員表示，索道每個吊廂內都有值班的工作人員，景區也有值班警員，該事件未影響高空纜車的運營，仍正常開放，「遊客的安全問題大家盡可以放心。」

據悉，該纜車吊廂是目前大陸國內承載量和運量最大的往復式空中巴士，索道全長1100公尺，落差334公尺，最多可承載近200人。