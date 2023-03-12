日月潭纜車站3百棵富士櫻盛開！遊客俯瞰花海驚艷：全世界最美

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

錯過2月的櫻花祭，3月通常要看櫻花就要飛到日本，不過拜今年春天雨水少的特殊天氣，日月潭的纜車站櫻花比較晚開，現在才正值滿開的盛況，讓民眾不用坐飛機，就可以賞到仿如到日本一樣的櫻花滿開的美景。日月潭纜車站種了超過3百棵的富士櫻，遊客坐在纜車上越過滿開的櫻花樹梢，紛紛讚美這是「全世界最美的纜車站」。

▲日月潭纜車站種了超過3百棵的富士櫻，被遊客讚美是「全世界最美的纜車站」。（圖／高堂堯翻攝，下同）

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許多人買了機票，打算3月底去日本賞櫻，結果今年日本花期提早，就怕3週後飛到日本只能看殘花，因此趕快把握此難得的機會，先在台灣乘坐日月潭纜車賞櫻。遊客坐在纜車上從開滿櫻花的樹梢越過，被日月潭的美景驚艷，紛紛表示這裡是「全世界最美的纜車站」無誤。

九族文化村表示，現在正是粉紅富士櫻的花期，日月潭纜車站種了超過3百棵的富士櫻，花期又比九族文化村的八重櫻晚，加上今年天候殊異，造成3月中旬仍有漂亮櫻花盛開的難得景致，想要賞櫻從空中發現日月潭之美、造訪全世界最美的纜車站，就要把握現在的最佳時機。

從台中來的黃姓民眾表示，每年櫻花祭都會來九族賞櫻，從來沒遇過到3月中還有漂亮的櫻花可以賞，今年2月原本的賞櫻行程被耽擱了，原本以為今年錯過了櫻花的花期，沒想到今天出發，竟然趕上滿滿的櫻花盛開，真是太幸運了。

九族文化村園區表示，今年櫻花花期特別長，櫻花還再開，薰衣草也在此時滿勝全開，因此九族文化村目前是富士櫻和薰衣草雙主題的花季進行當中，且門票還特價只要780元，不僅遊樂設施一票玩到底、原住民大型歌舞秀免費看，還贈送日月潭纜車入園當日搭乘體驗，懂得精打細算的都知道現在是九族文化村一年當中CP值最高的參訪時機。