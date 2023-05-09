沈智慧退出！要搶回盧秀燕票倉　台中第五選區藍營推黃健豪上陣

▲要搶回盧秀燕票倉，藍營達共識由「他」披掛上陣。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

2024年立委選舉，國民黨在台中市第五選區(北區、北屯區)今天終於拍板定案，協調由現任市議員黃健豪接受黨中央提名，代表國民黨披掛上陣，投入立委選戰，誓言拿回現任市長盧秀燕本命區。9日下午由副黨主席連勝文出面召開記者會，連勝文還要求黃健豪要多向沈智慧請益，大家團結奮鬥，贏得勝選，向台中市民負責。

台中市北北屯在本屆之前都是國民黨版圖，市長盧秀燕在北北屯是6連霸立委，當選市長後，2020年綠營派出當時為素人的莊競程參戰，成功將藍天變綠地，國民黨也丟了北北屯一區。2024到底該派誰出馬，備受關注。

▲國民黨副主席連勝文特地南下協調，召開記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）



國民黨台中市黨部發布新聞稿指出，針對第11屆立法委員選舉第五選區提名進度說明，原先已完成登記的前立委沈智慧有感於國民黨要團結力量，爭取重新執政的機會，不宜在初選階段造成過多的嫌隙；因此退出初選，無條件全力支持另一位登記同志黃健豪。

此次副主席連勝文下來協調，連勝文指出，不僅立委選舉，還有總統選舉，黨內一定要團結合作；且沈智慧擔任過七屆立委，要求黃健豪要多向沈智慧請益，大家團結奮鬥，贏得勝選，向台中市民負責。

台中市黨部主委顏文正表示，在沈智慧轉向支持黃健豪後，會盡快召開「提名小組」會議，建請中央在台中市立委第五選區提名黃健豪，未來配合總統候選人的徵召，進行全方位的選戰佈署。