郭台銘稱「警備總部要回歸」　黃捷諷：不是說你當總統共機不來？

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨總統提名動作頻頻，9日在新竹市議會與新竹市里長座談時提到，台灣的警察要跟民防結合，「警備總部要回歸」，且里長要去做軍訓。對此，高雄市議員黃捷就在臉書諷刺，「奇怪，阿銘不是說你當總統，共機就不會來嗎？」，她也批評，這種退回到威權時代、毫無人權意識的思維，真的嚇死人。

黃捷指出，郭台銘說面對戰爭危機「警總要回歸」，而且「里長要受軍訓」，因應未來的巷戰。她批評，這種退回到威權時代、毫無人權意識的思維，真的嚇死人，「奇怪，阿銘不是說你當總統，共機就不會來嗎？」,

黃捷表示，台灣人聽到「警總」會害怕、敏感，是因為警總就是過去威權時代的象徵、國民黨政府執政下的鷹犬，手段兇殘；在白色恐怖時期，有多少台灣優秀人才，因為莫須有的「匪諜」、「台獨」等罪名，遭到警總刑求、甚至下毒手謀殺，警總直到1992年才裁撤，這三十年來，台灣致力於轉型正義，努力褪去威權的傷痕。她大批，然而，時至今日，郭台銘卻拋出因為要備戰，必須恢復警備總部，甚至要里長去受軍訓打巷戰。

黃捷強調，這已經不是失言，而是郭台銘對國防真實的想法，而這種過時的國防政策與專制的想法，與台灣的民主道路完全背道而馳。