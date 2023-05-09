駁美軍彈藥儲台卡關　國防部：整體作業非常順暢且持續進行

▲國防部發言人孫立方9日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／桃園報導

美國通過的2023年國防授權法（NDAA），授權美軍能將彈藥存放在台灣，但傳出台美對可供國軍使用的「緊急」定義以及可立即使用的「彈種」，尚未達成共識。對此，國防部發言人孫立方今（9日）表示，有關卡關等相關內容並非事實，整體作業非常順暢且持續進行。

美國2023年國防授權法授權為台灣打造包含彈藥及其他適宜防衛武器的「區域應變軍備庫」（regional contingency stockpile），並賦予台灣與北大西洋公約組織（NATO）南翼與東南翼國家、特定主要非北約盟國（major non-NATO allies）及菲律賓同樣待遇，能優先取得美國「超額防衛物資」。

《菱傳媒》9日報導指出，台美對於美軍在台庫儲彈藥，可供國軍使用的「緊急」定義以及可立即使用的「彈種」，尚未達成共識仍待進一步磋商。

對此，孫立方回應，該案是依據美國2023國防授權法案所延伸的，主要針對區域緊急彈藥庫存來做研討，重點包含彈種、針對緊急的定義是什麼、運輸時間跟地點等。

孫立方說，台美之間針對這方面的工作協調，非常密切也非常順暢，持續進行，有關卡關等相關內容並非事實，細節部分依照「華美」之間以往作業慣例，國防部不會做詳細說明，但整體作業非常順暢且持續進行。