女性教召課程標準與男生一致　召員：「有家才有國」我來保家衛國

▲首次女性教召召員。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／桃園報導

國防部5月8日至12日在桃園八德實施首梯女性教召，共有12名女性後備軍人報到，課程規劃上與男性召員相同，得接受行軍、實彈射擊與戰鬥教練等。召員戰支連補給兵唐蜜上兵指出，她之所以回來教召，是因為她本身從事房仲業務，看到很多家庭一個個誕生，「有家才有國」，所以她就來保家衛國。

今（9日）是首梯女性教召受訓第二天，上午實施5公里行軍，從營舍所在地的大湳森林走至瑞泰公園再折返，並於瑞泰公園期間，進行戰鬥教練，包含佔領地形要點、敵機臨空、砲擊與毒氣等狀況處置，國防部也規劃媒體到兩處公園拍攝。

▲首梯女性教召9日實施戰鬥訓練。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

擔任首梯女性教召接訓的步二營營長簡維德中校指出，此次女性教召不分軍種、階級，統一施訓，課程規劃重點在於部隊編成、專長訓練、戰鬥教練、行軍訓練及實彈射擊，不同之處在於沐浴及宿營，規劃現役協訓女性幹部從旁指導及教育。

簡維德說，此次教召召員階級有士官長、上士、中士、下士、上兵與一兵，課程上跟男生標準一樣，編組各種師資，針對動作、要領實施修正、誘導，並於前一晚針對隔天課程進行說明與講解。

對於為何志願參與教召，召員戰支連醫務兵劉昭逸下士表示，她於103年退伍，想說重溫一下部隊時光；她笑說，因為脫離部隊掌握太久，目前還不太習慣，但她還是很開心能夠參加這次教召。劉也提及，由於過去自己從軍時是醫療專長，因此教召訓練內容跟他過去專長不太一樣。

唐蜜則透露，她之所以回來教召，是因為她本身從事房仲業務，看到很多家庭一個個誕生，「有家才有國」，所以她就來保家衛國。由於此次教召採自願報名，媒體詢問家人態度為何？唐蜜說，以前就從軍，丈夫跟家人都知道，所以沒有太大反對意見。