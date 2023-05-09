　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

女性教召課程標準與男生一致　召員：「有家才有國」我來保家衛國

▲首次女性教召。（圖／記者蘇晏男攝）

▲首次女性教召召員。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／桃園報導

國防部5月8日至12日在桃園八德實施首梯女性教召，共有12名女性後備軍人報到，課程規劃上與男性召員相同，得接受行軍、實彈射擊與戰鬥教練等。召員戰支連補給兵唐蜜上兵指出，她之所以回來教召，是因為她本身從事房仲業務，看到很多家庭一個個誕生，「有家才有國」，所以她就來保家衛國。

今（9日）是首梯女性教召受訓第二天，上午實施5公里行軍，從營舍所在地的大湳森林走至瑞泰公園再折返，並於瑞泰公園期間，進行戰鬥教練，包含佔領地形要點、敵機臨空、砲擊與毒氣等狀況處置，國防部也規劃媒體到兩處公園拍攝。

▲首梯女性教召9日實施戰鬥訓練。（圖／記者蘇晏男攝）

▲首梯女性教召9日實施戰鬥訓練。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

擔任首梯女性教召接訓的步二營營長簡維德中校指出，此次女性教召不分軍種、階級，統一施訓，課程規劃重點在於部隊編成、專長訓練、戰鬥教練、行軍訓練及實彈射擊，不同之處在於沐浴及宿營，規劃現役協訓女性幹部從旁指導及教育。

簡維德說，此次教召召員階級有士官長、上士、中士、下士、上兵與一兵，課程上跟男生標準一樣，編組各種師資，針對動作、要領實施修正、誘導，並於前一晚針對隔天課程進行說明與講解。

對於為何志願參與教召，召員戰支連醫務兵劉昭逸下士表示，她於103年退伍，想說重溫一下部隊時光；她笑說，因為脫離部隊掌握太久，目前還不太習慣，但她還是很開心能夠參加這次教召。劉也提及，由於過去自己從軍時是醫療專長，因此教召訓練內容跟他過去專長不太一樣。

唐蜜則透露，她之所以回來教召，是因為她本身從事房仲業務，看到很多家庭一個個誕生，「有家才有國」，所以她就來保家衛國。由於此次教召採自願報名，媒體詢問家人態度為何？唐蜜說，以前就從軍，丈夫跟家人都知道，所以沒有太大反對意見。

▲▼首次女性教召。（圖／記者蘇晏男攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
7寶爸網紅認錯了！被轟用小孩賺錢「揭妻崩潰現況」　全家收入來
徐巧芯爆蔡政府擋疫苗祕辛　郭台銘簽「全家移民不選總統」承諾書
越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」　嚇到尿不出！網瞬間滅火了
不給報仇！　大咖角頭剁刀砍斷他雙掌
21歲台灣女孩挑戰世界大胃王！　嗑炸雞「全程笑咪咪」吃進8強
LIVE／母女遭撞1死奪命影像曝！高大成揭「南投斷掌」內幕　
王思佳吃喜酒…被揪「全身香奈兒複製關穎」！　對方親上火線表態
心疼3歲女童來不及長大…路人放鮮花、玩具追悼
NBA史上第一人！柯瑞三分進球數破4000　切入戲耍詹皇、A
等到了！超商美式、拿鐵「通通買1送1」　只限3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘稱「我不獨」　曹興誠嗆：否認中華民國主權獨立嗎？

徐巧芯爆蔡政府擋疫苗祕辛　郭台銘簽「全家移民不選總統」承諾書

郭台銘將還原BNT採購秘辛　國民黨聲援：追究民進黨擋疫苗真相

楊秋興站台是敗筆？　她在現場曝：郭台銘辦公室也訝異他衝上台

CNN曾細數「郭台銘投資跳票史」　向多國承諾1.02兆投資都沒兌現

建議侯友宜喊「反共保台」　游盈隆：只怕他沒這個膽量

綠嗆侯友宜「反一國兩制」是騙選票　她提賴清德「反共不反中」打臉

女性教召課程標準與男生一致　召員：「有家才有國」我來保家衛國

郭台銘指李大維擋BNT疫苗　綠委斥斷章取義：公佈資料請「全文公布」

外交部5／16發行新版MRP護照　外觀曝光

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

越南媽決心讓1歲兒斷母乳　心疼孩緊抓自己：好想哭...

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

影片曝！不只星宇航空　成田怪風全體降落失敗

郭台銘稱「我不獨」　曹興誠嗆：否認中華民國主權獨立嗎？

徐巧芯爆蔡政府擋疫苗祕辛　郭台銘簽「全家移民不選總統」承諾書

郭台銘將還原BNT採購秘辛　國民黨聲援：追究民進黨擋疫苗真相

楊秋興站台是敗筆？　她在現場曝：郭台銘辦公室也訝異他衝上台

CNN曾細數「郭台銘投資跳票史」　向多國承諾1.02兆投資都沒兌現

建議侯友宜喊「反共保台」　游盈隆：只怕他沒這個膽量

綠嗆侯友宜「反一國兩制」是騙選票　她提賴清德「反共不反中」打臉

女性教召課程標準與男生一致　召員：「有家才有國」我來保家衛國

郭台銘指李大維擋BNT疫苗　綠委斥斷章取義：公佈資料請「全文公布」

外交部5／16發行新版MRP護照　外觀曝光

郭台銘稱「我不獨」　曹興誠嗆：否認中華民國主權獨立嗎？

環保署升格環境部！張子敬：目標8／22成立「增加264正式員額」

鐵道局1天2出包！包商操作怪手「勾斷電車線20米」　台鐵要求償

考驗偶像號召力　周子瑜同社區店面開5.8億求售

T1職籃桃園雲豹傳勞資爭議　職籃工會發聲明回應了

Sony開發計畫大爆料！PS5 Pro爆2024年推出、掌機Q Lite問世？

7寶爸網紅認錯了！被轟用小孩賺錢「揭妻崩潰現況」　全家收入來源曝光

大谷翔平打擊回溫！雙安都是長打　明掛帥先發拚本季第5勝

專騙同修！佛寺女志工假投資吸金逾千萬　落網早已脫產

徐巧芯爆蔡政府擋疫苗祕辛　郭台銘簽「全家移民不選總統」承諾書

政治熱門新聞

數位身分證延宕　陳建仁：沒有10億賠償全民埋單的問題

志願役去年4066人退場創新高　近5年平均2成兵寧賠錢閃人

再2天入監！　陳致中憶往事：希望孩子不會少算爸爸一個人

快訊／「真相只有一個」！　郭台銘嗆這2天公布BNT採購秘辛

快訊／招募未成年到國外當豬仔　最重關10.5年

挺郭夜宴16人名單曝　郭台銘親揭1事

首次女性教召Day 2　5公里行軍、戰鬥教練畫面曝光

游淑慧對戰王世堅　最新網路民調出爐

張國煒熬夜開機超時？不歸勞基法管

數位身分證喊卡　他轟：10億全民埋單見證政府無能

郭台銘造勢最大敗筆是台語？　王淺秋：「他」站台才是仇恨畫面

快訊／環保署升格環境部！　立院三讀

「大安居民」柯文哲巧遇羅智強拜票

宣明智「挺郭夜宴」邀14藍委到場12人　出席名單、談話內容曝

更多熱門

相關新聞

快訊／退除役官兵就業津貼入法　立法院三讀

快訊／退除役官兵就業津貼入法　立法院三讀

為保障志願役退伍官兵穩定就業，立法院院會9日三讀修正《國軍退除役官兵輔導條例》部分條文，將發放退除役官兵穩定就業津貼納入法律規範，明定由退輔會擬定申請資格、項目、金額等事項，報請行政院核定之。

首次女性教召Day 2　5公里行軍、戰鬥教練畫面曝光

首次女性教召Day 2　5公里行軍、戰鬥教練畫面曝光

首批14位女性教召今完成報到　第一天複習手步槍、機槍、81迫砲

首批14位女性教召今完成報到　第一天複習手步槍、機槍、81迫砲

郭台銘造勢穿軍服站台　國防部要查

郭台銘造勢穿軍服站台　國防部要查

炸台積電嚇阻中國？　邱國正：國軍怎麼會容忍

炸台積電嚇阻中國？　邱國正：國軍怎麼會容忍

關鍵字：

女性教召教召國防部國軍行軍戰鬥教練

讀者迴響

熱門新聞

麻煩了！　周末全台變天

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

即／雄獅突發重訊：檢警進公司搜查

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

酒商遭剁雙掌　高大成曝江湖規矩：下次剁腳

逛好市多「只買1物」就閃人　原因曝：當超商逛

4歲童肺炎高燒5天　急轉診揪出元兇

台南母女被撞命案女童死因曝

王思佳甩假包風波首露臉！老公隔空告白

他遭恐怖斷掌！爆惹到超大咖角頭

2天賺2549萬噸　全台水庫最大贏家出爐

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉大發橫財

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面