快儲水！台水夜間施工停水7hrs　員林市區2.1萬戶受影響

彰化花壇鄉三級古蹟虎山巖擁有平地最美金針花海，色澤金黃，花期在母親節左右盛開，沿著階梯慢慢拾級而上，就能走進金色花海中盡情拍照，美景讓人陶醉，遊客屢創新高，議員李成濟發現，有民眾為了拍照，直接闖進花田將葉子踩扁、金針花也被折斷丟在一旁，一大片植株全被破壞，看得令人心疼，呼籲遊客切勿破壞，愛護環境。