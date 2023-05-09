快儲水！台水夜間施工停水7hrs　員林市區2.1萬戶受影響

▲台水在員林市區進行夜間施工將停水。（圖／ET資料照）
記者唐詠絮／彰化報導
台灣自來水公司將在彰化縣員林市區進行「員林-員林市靜修路等汰換管線工程」，將於明(10)日晚間10點至隔日(11日)上午5時進行夜間施工，部分區域將停水、減壓供水，預計有21,156戶數受到影響，請民眾提前儲水備用。
台水公司第11區管理處表示，「員林-員林市靜修路等汰換管線工程」正在進行中，將於明日深夜10點起至隔天清晨5點，進行周邊住戶停水及減壓供水，停水戶數5,863戶、減壓戶數15,293戶。台水公司強調，工程進行若遇到雨則順延，若造成民眾不便請見諒，也請住戶提前儲水備用。
▲台水在員林市區進行夜間施工將停水。（圖／台水公司提供）
停水區域為員林市西區範圍，南平一街, 南平三街, 南平二街, 南平五街, 南平四街, 南平東街, 南平街, 南平西街, 南潭路, 台鳳路, 員埔路, 員大路一段, 員大路二段, 員林大道五段, 員林大道六段, 安平街, 復興一街, 復興三街, 復興二街, 復興五街, 復興六街, 復興路, 惠農路, 新生路, 新義街, 昌平街, 永平街, 瑞平街, 祥平街, 興仁街, 興學一街, 興學二街, 興學街, 興德街, 興隆街, 莒光路, 西興街, 雙平路, 靜修路,以上包含巷弄。
讀者迴響