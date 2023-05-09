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淌血！絕美金色花海被踩爛　志工曝：有遊客整個人躺在花田上

記者唐詠絮／彰化報導

彰化花壇鄉三級古蹟虎山巖擁有平地最美金針花海，色澤金黃，花期在母親節左右盛開，沿著階梯慢慢拾級而上，就能走進金色花海中盡情拍照，美景讓人陶醉，遊客屢創新高，議員李成濟發現，近日有前往賞花民眾，直接闖進花田將葉子踩扁、金針花也被折斷丟在一旁，一大片植株全被破壞，看得令人心疼，呼籲遊客切勿破壞，愛護環境。

▲金針花害被破壞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲金針花海被破壞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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▲金針花害被破壞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲金針花海被破壞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

虎山巖金針花是台灣西部最早開的金針花，遊客不用大老遠跑到花東去看，而且不用門票也不收停車費，管委會還會炸開過的金針花給遊客品嚐，大受遊客歡迎。虎山巖金針花海近年來爆紅，帶來觀光人潮跟商機，面積約5分地，有近4萬株，近年來都吸引爆滿遊客前來賞花，不論平日或假日都有上百台的遊覽車入園。

前往觀賞金針花海的遊客屢創新高，近日卻被網友po網爆料，有民眾為了取得最佳拍照景點，踏進花田內，卻不知花田被這一踩破壞殆盡。有志工說，更誇張的是，還曾看見整個人躺在金針花田上、還有的在裡面旋轉跳舞，金針花被這一轉全沒了。

▲金針花害被破壞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲遊客闖進金針花海綠葉全被踩爛了。（圖／記者唐詠絮翻攝）

李成濟看到被踩得處處都是泥土腳印的枝葉被踩爛了、口罩跟金針花全丟在花田內，氣得大罵「真的太沒功德心了」，並強調廟方除了在花田四周都有拉繩切勿進入外，也提醒遊客，花田為階梯式，有花道供通行，萬一闖入濕滑的金針花田內跌倒，後果更是不堪設想，請遊客不要亂闖園摘花，也不要亂採摘園區的李子，體諒所有維護賞花環境志工的辛勞。

▲彰化花壇虎山巖金針花海大爆發。（圖／陳姓民眾提供）

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