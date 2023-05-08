離鄉來台打拼…4移工命喪聯華惡火　追思彌撒後送返菲律賓

▲上個月25日彰化聯華食品廠惡火，奪走9名員工性命。（圖／記者許權毅攝）



記者唐詠絮、蔡怡萍／彰化報導

聯華食品彰化工廠4月25日清晨發生嚴重火警，導致9死13傷的慘劇，死者之中除了5名的台籍員工，還有4名從菲律賓離鄉來台打拼的菲籍人士，聯華食品今（8）日表示，已依循菲籍員工家屬的意願，在台舉辦宗教追思彌撒，並在外交部協助下安排專業護送，6日將4名員工遺體送回家鄉。

▲在聯華工廠大火中喪生的4名菲籍員工，遺體已護送回國。（圖／記者唐詠絮翻攝）



聯華食品公司8日發表聲明：

對於本公司4月25日彰化鮮食廠意外事件中，不幸罹難的4位菲律賓籍同仁，我們感到非常抱歉和哀痛。

公司謹遵照家屬意願，於5月5日依循宗教儀式，在台灣舉辦追思彌撒，並在馬尼拉經濟文化辦事處與我國外交部協助下，由本公司安排專業護送，於5月6日將4位同仁大體，平安送返其故鄉，在台遺物整理完畢後也將寄返家人。願逝者安息，本公司將持續進行後續關懷。特別感謝馬尼拉經濟文化辦事處、我國外交部及航空公司對此後續安置事務之關心與大力協助。

▲聯華菲籍女移工南希的多名朋友，知道好友過世後痛哭，並表示南希預定10月要回國。（圖／記者唐詠絮攝）



4月25日清晨6時許聯華食品發生火警，彰化消防局接獲通報後立刻出動救援，但到場時濃煙就已非常大，救援環境艱難且動線曲折，其中有15名員工欲逃生，在4樓冷凍庫等待救援，但仍不敵濃煙竄入，消防人員到場救出10人已無生命跡象，經搶救後至今造成9人死亡。

火災發生當天下午，檢察官進到廠內，與廠長及相關人員進行調查，4月29日彰化地檢署檢察官陸續調閱現場監視器畫面等資料，並約談二樓起火點的主管鄭姓課長及相關人員，訊後認定鄭姓課長及蔡姓防火管理人涉犯刑法第276條過失致死罪嫌，諭知30萬元交保，消防局也陸續通知廠方人員做筆錄及蒐證，火調報告最遲將也於25日完成。