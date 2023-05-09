快訊／大陸反制加拿大！列加外交官甄逸慧「不受歡迎的人」限期離境

▲加拿大駐上海總領事館政治、經濟和公共關係領事甄逸慧（Jennifer Lalonde）。（圖／翻攝自加拿大駐上海總領事館官方微信公眾號）

記者鄭思楠／綜合報導

加拿大政府先前宣布將中國駐多倫多總領館外交官趙巍列為「不受歡迎的人」，中國駐加拿大使館8日晚揚言將「作出堅決有力回擊」。對此，大陸外交部9日中午宣布，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，已要求其5月13日前離開中國。

大陸外交部發聲稱，中方對此表示強烈譴責和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉和強烈抗議。

大陸外交部強調，針對加方無理行徑，中方決定採取對等反制措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，已要求其5月13日前離華。中方保留作出進一步反應的權利。

此前，駐加拿大使館發言人8日傍晚發文稱，5月8日，加拿大政府基於個別政客和媒體所謂「中國干涉加內政」的謊言，公然宣布中國駐多倫多總領館一名領事官員為「不受歡迎的人」。這嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中加雙邊相關協定，蓄意破壞中加關係。中方強烈譴責並堅決反對，已向加方提出嚴正抗議。中方將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔。

駐加拿大使館發言人指出，中國從不干涉別國內政，所謂「中國干涉加內政」 毫無根據，是對中方赤裸裸的污衊抹黑和基於意識形態偏見的政治操弄。加方無理挑釁，嚴重損害中國外交領事人員合法權益。

駐加拿大使館發言人指出強調，中方駐加外交領事人員一貫嚴格按照有關國際公約和中加雙邊協定依法履職。加政府不僅不保護中方外交領事人員的合法權益，反而刻意迎合反華勢力炒作，採取針對中方領事官員的極端行為，「中方對此絕不接受！我們奉勸加方立即懸崖勒馬，不要在錯誤的道路上越走越遠。如果加方肆意妄為，中方勢將作出堅決有力回擊。」