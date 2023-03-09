荷蘭加入圍剿！收緊晶片出口　陸外交部堅決反對：已提出交涉

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

荷蘭貿易部部長最近在致荷蘭議會的一封信中宣布，基於國家安全考慮，荷蘭政府將在夏天之前對其晶片出口實施新的限制。對此，大陸外交部新聞發言人毛寧9日回應，中方對荷蘭以行政手段干預限制中國和荷蘭企業的正常經貿往來表示堅決反對，中方已向荷蘭方面提出了交涉。

毛寧今天下午在大陸外交部例行記者會上表示，近年來，個別國家為了剝奪中國的發展權利，維護自身霸權，泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、工具化，甚至不惜犧牲盟友的利益，脅迫誘拉一些國家對中國採取出口限制措施，有關霸凌霸道行徑嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，不僅損害中國企業的合法權益，也嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟發展，終將反噬自身。

她強調，中方希望荷方秉持客觀公正立場和市場原則，尊重契約精神，從維護自身利益出發，不跟隨個別國家濫用出口管制措施，同中方共同維護國際產業鏈供應鏈穩定和自由開放的國際貿易秩序，維護兩國和雙方企業的共同利益。

此前，荷蘭時報（NLTimes）報導，荷蘭外貿與發展合作大臣施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）8日致函國會，正式宣布新的出口管制政策，將在今年夏季前實施。

信中指出，為了國際社會及荷蘭的國家安全，防止荷蘭技術與產品用於軍事部署或大規模殺傷性武器，並保持荷蘭在關鍵領域的技術領先，他們有必要擴大對「特定半導體生產設備」的出口管制，將會以最快速度將「光刻機」（Ultraviolet）這項關鍵技術納入監督，內閣也將會提出一份國家控制清單。

信中並未提及荷蘭的主要貿易夥伴中國，也未提及歐洲最大的半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）。不過，有特別表示這項出口管制將針對「深紫外光曝光機」（Deep Ultraviolet lithography，DUV）光刻機，這是一種在微晶片上投印微型電路的技術，也是ASML旗下第二先進的產品設備。

對此，ASML回應表示，針對荷蘭政府的新政策，他們恐須申請許可證才能出口旗下的DUV光刻機，但這不會影響他們在2023年的財務前景。