加拿大驅逐中國外交官趙巍　陸使館怒回「堅決反制」：絕不接受！

▲駐加拿大使館發言人就加方要求中方一名領事官員限期離境發表談話。（圖／翻攝自官網）

記者鄭思楠／綜合報導

加拿大政府8日宣布驅逐中國外交官趙巍，將他列為「不受歡迎人物」，起因是中國外交官試圖恐嚇加拿大保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）以及他在香港的親屬。對此，中國駐加拿大使館回應，中方對此絕不接受！將堅決採取反制措施，勢將作出堅決有力回擊。

駐加拿大使館發言人8日傍晚發文稱，5月8日，加拿大政府基於個別政客和媒體所謂「中國干涉加內政」的謊言，公然宣布中國駐多倫多總領館一名領事官員為「不受歡迎的人」。這嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中加雙邊相關協定，蓄意破壞中加關係。中方強烈譴責並堅決反對，已向加方提出嚴正抗議。中方將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔。

駐加拿大使館發言人指出，中國從不干涉別國內政，所謂「中國干涉加內政」 毫無根據，是對中方赤裸裸的污衊抹黑和基於意識形態偏見的政治操弄。加方無理挑釁，嚴重損害中國外交領事人員合法權益。

駐加拿大使館發言人指出強調，中方駐加外交領事人員一貫嚴格按照有關國際公約和中加雙邊協定依法履職。加政府不僅不保護中方外交領事人員的合法權益，反而刻意迎合反華勢力炒作，採取針對中方領事官員的極端行為，「中方對此絕不接受！我們奉勸加方立即懸崖勒馬，不要在錯誤的道路上越走越遠。如果加方肆意妄為，中方勢將作出堅決有力回擊。」

此前，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）聲明稱，「加拿大已經決定宣布趙巍先生為不受歡迎人物，我已經明確表示，我們不會容忍任何形式的外國干涉我國內政行徑。駐加拿大的外交官已被警告，如果他們從事此類行為，他們將被遣送回國。」