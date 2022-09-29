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「另起爐灶」制定國際規則？　陸外交部：是少數國家「幫規」強加於人

▲▼ 中共中央宣傳部2022年9月29日（星期四）上午10時舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，中央對外聯絡部副部長郭業洲、外交部副部長馬朝旭介紹新時代外交工作有關情況。（圖／記者任以芳攝）

▲ 中共中宣部上午10時舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共中宣部今（29）日舉行第36場「中國這十年」系列新聞發佈會，聚焦「新時代外交工作」。針對外界質疑中國推動全球治理體系變革是想「另起爐灶」改變現有國際規則？中國外交部副部長馬朝旭回應，只是要公正合理，國際秩序只能以公認的國際法為基礎，不是讓少數國家制定所謂的規則，把自己的「家規」、「邦規」強加於人。

中共中央宣傳部定今上午10時舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，由中央對外聯絡部副部長郭業洲、外交部副部長馬朝旭介紹新時代外交工作有關情況。針對媒體提問，外界質疑「中國想要另爐灶，改變基於規則的國際秩序？中方如何看待自己在全球治理中的地位和作用？」

馬朝旭指出，習近平總書記站在人類前途命運高度，在聯合國等重大場合提出中國的全球治理觀，倡導堅持開放包容、不搞封閉排他，堅持以國際法為基礎、不搞唯我獨尊，堅持協商合作、不搞衝突對抗，堅持與時俱進、不搞固步自封，引領全球治理體系和國際體系變革，為充滿不確定性的世界注入正能量。

他說，中國忠實履行聯合國安理會常任理事國職責與使命，累計派出5萬多人次參加聯合國維和行動，已經成為第二大聯合國會費國、第二大聯合國維和攤款國，面臨烏克蘭危機、朝鮮半島核、伊朗核、阿富汗等熱點問題，中國始終堅持勸和促談，倡導以和平方式解決爭端。中國以促進世界安危與共為己任，提出了全球安全倡議，已經得到70多國贊賞和支持。

▲▼ 中共中央宣傳部2022年9月29日（星期四）上午10時舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，中央對外聯絡部副部長郭業洲、外交部副部長馬朝旭介紹新時代外交工作有關情況。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸外交部副部長馬朝旭介紹新時代外交工作有關情況。（圖／記者任以芳攝）

馬朝旭進一步闡述，中國率先實現聯合國千年發展目標，帶頭落實聯合國2030年可持續發展議程，對全球減貧貢獻率超過了70%。我們以自身的新發展為世界提供新機遇，多年來為世界經濟增長平均貢獻率超過了30%。我們發起全球發展倡議，設立中國-聯合國和平與發展基金，深化南南合作，為人類發展事業註入強勁動力。

他說，中國堅定落實氣候變化《巴黎協定》，宣示碳達峰、碳中和目標和國家自主貢獻新舉措，為合作應對氣候變化發揮關鍵作用。舉辦《生物多樣性公約》第十五次締約方大會，出資成立昆明生物多樣性基金，堅定做全球生態文明治理的行動派。積極參與全球數字治理，提出《全球數據安全倡議》，推動全球數字治理體系朝著更加公正合理的方向邁進。最近我們就糧食安全、能源安全提出相關倡議，為解決當前世界所面臨的難題提出中國的解決方案。

馬朝旭強調，「我們推動全球治理體系變革，不是什麽『另起爐灶』，而是使其更加公正合理。國際秩序只能以公認的國際法為基礎，不能由少數國家製定所謂的規則，更不能把自己的『家規』『邦規』強加於人。」

最後，他表示，無論國際風雲如何變幻，中國踐行真正多邊主義的決心不會變，完善全球治理的努力不會變，推動多邊合作的行動不會變。

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