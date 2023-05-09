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徐巧芯爆蔡政府擋疫苗祕辛　郭台銘簽「全家移民不選總統」承諾書

▲▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘日前爆出總統蔡英文派代表阻擋他採購疫苗，引發熱議，總統府也做出澄清，讓外界霧裡看花。對此，國民黨台北市議員徐巧芯8日在直播爆料，還原當時蔡政府阻擋郭台銘買疫苗的過程，並指出郭台銘手中還握有確切的證據，就是當時郭台銘寫給蔡英文的「買疫苗，全家移民不選總統」承諾書。

聯電榮譽副董事長宣明智8日晚間設宴款待國民黨立委，替郭台銘爭取支持，席間藍委很關心之前郭台銘在造勢大會上提到，蔡英文總統曾派代表來阻擋他買疫苗一事。國民黨北市松信選區立委參選人徐巧芯昨也出席餐宴，宴會結束後， 徐巧芯便在昨深夜的直播上，公布餐宴中郭台銘提到當年採購BNT祕辛的錄音帶。

徐巧芯解釋，外界認為郭台銘似乎不想再多談疫苗採購的議題，因為恐怕會再受到網友無端攻擊，但餐會中包括她在內的多名藍營立委都力勸郭台銘，一定要公布事實，表示這並非選不選總統的問題，而是人民需要知道真相。

在徐巧芯公開宴席中郭台銘談話的錄音中，可以聽到郭台銘明確指出，當初蔡英文派的代表就是現任海基會的董事長李大維，而他為了爭取採購疫苗，寫下一封承諾書，內容是如果蔡英文對他2024是不是出來選總統還有疑慮，那麼只要讓他可以買BNT疫苗，他願意全家移民，只為了買到疫苗造福台灣民眾。

徐巧芯說，在餐會中郭台銘也提到，本來他要買1500萬劑的疫苗，但蔡英文說只能買1000萬劑，因為另外的500萬劑無論如何都要交給台積電來買，不想要讓所有的credit都給郭台銘。至於為何後來願意讓郭台銘買，是因為郭台銘寫了承諾書，保證如果自己出來選2024總統，就全家移民，因為有了這封信，民進黨的高層才開始考慮要讓郭台銘買疫苗。徐巧芯強調，這封信是真實存在，而且原稿就在郭台銘手上，本來郭台銘打算在臉書公開，但被幕僚勸退。徐巧芯表示，媒體可以去問李大維，這封信有沒有轉交給蔡英文總統？

針對此事，郭台銘餐宴後受訪表示，這兩天將會整理採購BNT的相關資料，會將過程還原；郭台銘強調，真相只有一個，目的也只有一個，如果一個政府拋棄人民，人民也會拋棄它。

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關鍵字：

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