逛好市多不推車「只買1物」就閃人　原因曝光！全場+1：當超商逛

▲美式賣場好市多（Costco）販售商品多元。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多販賣的品項眾多，從生活日用品到保健食品都有，購物車被塞滿是常有的事情，不過就有網友指出，每個人逛好市多，都會把購物車裝滿滿才捨得離開，但也有部分人，只拿一兩樣商品就去櫃台結帳，就像是去超商買東西一樣，「這些是什麼人？」貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「去costco只買一兩樣商品的都是什麼人？」好市多的年費不便宜，每個推購物車進去逛的顧客，都要塞得滿滿才會甘心去結帳，「每次購物都搞得很像在躲颱風，或是在準備避難」。不過他發現，有部分的客人，只會拿一兩樣商品就直接到櫃台結帳，仿佛在逛超商一樣，好奇這些人都是什麼樣的人。

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貼文曝光，網友解答，「住附近的人」、「我就是住附近的，都走路過去的」、「人家搞不好走五分鐘就到，跟你買一車做什麼」、「就巷口雜貨店，幹嘛沒事買一車」、「住附近錯了嗎，把好市多當超商逛很爽」、「住附近常去沒什麼可以買」、「我常雙手空空出去，離家近當後院逛」。

也有網友指出，買完需要的東西就會離開了，「有需要才買，不會過度消費，這才是正常」、「買個貓砂、衛生紙就走了」、「有些東西就只有好市多有賣，專程去買」、「我都去加油跟買牛奶和雞胸肉」「就逛逛而已，然後看看人潮這樣」、「買一隻烤雞就出來了」、「我都去加油的」、「我都只買民生用品而已」。