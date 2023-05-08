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好市多魚油膠囊驚見「卡一根毛」！網驚呆：超噁我看見毛囊

▲好市多魚油膠囊竟「卡毛」，消費者超崩潰。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲原PO購買好市多魚油，服用前驚見膠囊內竟殘留毛髮，讓他超崩潰。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

美式賣場好市多販賣的品項眾多，從生活日用品到保健食品都有，但最近商品卻頻傳爭議。一名網友至好市多購買了「科克蘭魚油」，沒想到打開竟看到魚油膠囊裡有「一根毛」，而好市多處理的方式只提供退貨服務，讓他嘆道「原來繳年費品質是這樣」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示自己長期都會購買「柯克蘭魚油」食用，已經吃好幾年了，但這次服用時卻發現膠囊裡面竟然卡了「一根毛」，讓他崩潰道「之前都不知道吃了什麼東西進去」。

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事後向好市多反應，對方也只提供退貨服務，讓他怒轟「原來繳年費品質是這樣」。原PO也在貼文呼籲大家多多注意該款魚油是否有瑕疵。

▲好市多魚油膠囊竟「卡毛」，消費者超崩潰。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲原PO買的魚油膠囊。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

貼文一出隨即引發討論，不少人留言，「好噁～」、「我也有買，下次吃之前我會注意」、「超噁，我看見毛囊」、「好市多的狀況越來越多了,上週買了一包白帶魚回來,今天打開退冰要煮,竟然發現肉是爛的還帶有臭味,急忙叫家人拿去退貨,這樣的品管然讓人太沒信心了」、「A肝都只有讓你退貨而已了你指望裡面有頭髮他會給你更好方案？」

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