「游淑慧對戰王世堅」最新網路民調出爐　她8字吐心聲

記者黃翊婷／綜合報導

台北市議員游淑慧爭取內湖南港區立委未果，傳出黨內規劃安排她轉戰士林大同區，對戰民進黨議員王世堅。而在《中天電視》最新的網路民調當中，若游淑慧真的對上王世堅，有74％的人選擇支持游、26％的人支持王；對此，游淑慧僅在臉書發出一篇8字短文，「天人交戰，惶惶不安。」

▲游淑慧有可能代表國民黨出戰士林大同區立委。（資料照／記者林敬旻攝）

針對游淑慧可能挑戰士林大同選區，王世堅5日曾表示，和游淑慧當了多年議會同事，深知對方的戰鬥力，他確實對此感受到壓力，但不論國民黨派出多強的強棒，他既然代表民進黨參選，必須勇敢堅強面對，「如果真要把我留在議會，游淑慧自己要粉墨登場，最強棒要出來，才有可能阻擋我大選勝利。」

▲王世堅稱讚游淑慧是一位值得尊敬的對手。（資料照／記者湯興漢攝）

而《中天電視》8日在YouTube頻道發起網路民調，提問「如果國民黨現在徵召游淑慧參選『士林大同』單挑王世堅，你會投給誰？」截至8日晚間11點共有2萬人參與投票，其中74％的人投給游淑慧，26％的人投給王世堅。

▲游淑慧臉書文章。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

究竟游淑慧是否將出戰士林大同區對決王世堅，她本人8日深夜只在臉書發出一篇8字短文訴說心聲，「天人交戰，惶惶不安。」

網友們也分成兩派意見，一派人力挺游淑慧對戰王世堅，「支持戰堅哥」、「捨妳其誰」、「不管選輸或選贏，這一戰會讓妳更上一層樓」；另一派人則希望她先冷靜下來，仔細考慮後再決定，「不安就代表其實心裡沒有想，順從自己的內心，不選也是應該的」、「最佳時機已過，放下就好」。