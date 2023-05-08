新北再生能源成長倒數第二　綠轟侯友宜：廢話很豐滿，能力很骨感

▲侯友宜赴新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市議會8日進行市政總質詢，民進黨新北市議會黨團幹事長卓冠廷就能源議題追問新北市長侯友宜，更統計台電數據指出，新北市從2018年至今再生能源無論發電量、成長量、成長率皆是六都吊車尾，讓卓冠廷回批侯友宜根本是「廢話很豐滿，能力很骨感」，非核家園就是新北市在扯後腿。

卓冠廷會中統計台電再生能源數據，從2018年底到現在，新北市再生能源總電量26萬8538千瓦，是六都倒數第二，只贏台北市；5年來增加電量12萬7,627千瓦，也是只贏台北市，就算看發電量成長率，竟然也是六都倒數第二。簡單來說，發電量、成長量、成長率，都是六都倒數第二。卓直批，上個禮拜侯友宜用「理想很豐滿，現實很骨感」嘲笑2025非核家園做不到，但現實很骨感就是因為侯友宜扯後腿。

對此，侯友宜表示，新北市全力推動太陽能光板、且新北與南部條件不同；經發局也補充，新北市政府是第一個倡議在全部工業區的相關的一些廠房的部分設置太陽能面板，工業區立體化也針對能源管理、太陽能面板的施設提供容積獎勵。

▲新北市議員卓冠廷質詢。（圖／卓冠廷辦公室提供）

不過，卓冠廷會後透過新聞稿批評，攤開歷年預算，新北市在2014年首度將「節能」和「綠能」兩個概念從「綠色產業」分離開來，當年再生能源相關預算總額超過千萬，到了2023年侯友宜主政的新北市，局處相關預算卻剩下480餘萬，比朱立倫市長任內少3分之2的預算。

卓冠廷指出，侯友宜對於不懂的內容，就會「問A答B」，今天是在質詢新北市府的再生能源發電量，侯友宜卻拿節電冠軍出來當擋箭牌，認為自己好棒棒？卓直呼，太離譜了，不知道侯友宜是真的不懂？還是幕僚提供錯資料？今天再生能源在侯友宜主政的新北市之下，都做成這種成績了，侯友宜即將跑去選總統，若國政交給他，萬一選上恐怕會造成台灣大缺電了。

此外，民進黨新北市議員們會後發出聯合聲明，市議員山田摩衣表示，依據原能會網站公開的數字，有82%高階核廢料放在新北市，是新北市民心中永遠的痛，呼籲侯友宜，在核廢無解的前提下，侯友宜的總統夢根本容不下核電，若要談核電，先想想新北存放的高階核廢。

針對卓冠廷質疑新北市再生能源成效差，新北市經發局指出，新北一向積極推動再生能源，包含太陽光電、地熱及風力，以太陽光電為例，去年太陽光電成長率達82.57%，成長率為六都第一，以2018至2022年為期計算，新北市太陽光電成長率達539.87%，亦為六都之冠，顯見新北市推動太陽光電不遺餘力，預計於2025年太陽光電設置量達140MW，2030年達180MW。另外風力發電部分，新北市目前共有9支風力發電機組，總設置量達13.34MW，包含林口區有5支計10.7MW，石門區有4支計2.64MW。

而為加速推動地熱發展，經發局表示，新北市與能源局框選金山硫磺子坪成立示範區，本案已於109年完成探勘井鑽鑿作業及產能測試，預計112年啟動，預計地熱設置量達4MW以上，年發電量達2700萬度電。