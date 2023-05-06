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8人訂位吃活蝦！她收簡訊「1舉動」　網吵翻：母親節大餐慘了

▲蝦子,蝦料理,剝蝦。（圖／記者黃稜涵攝）

▲張小姐疑似留錯號碼，原PO便取消訂位了。（示意圖／記者黃稜涵攝）

網搜小組／劉維榛報導

下周日（14日）是母親節，不少家庭會提前慶祝！一名女網友透露，今（6）日忽然收到一封簡訊，上頭寫著明日有訂位8人吃活蝦，訂位人則是張小姐，根本不是原PO本人。於是原PO上網喊話，「請您盡快更改重新訂位，我這邊先幫您取消了」，結果此舉引發兩派網友戰翻了。

一名女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張訂位截圖照，她接著表示，明日下午並沒有訂台中某活蝦的餐廳，但稍早卻收到簡訊，上頭還寫著「張小姐8位大人」用餐，因此懷疑是客人本尊留錯號碼了。

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對此，原PO透過社團喊話，「台中張小姐～如果有看到，請您盡快更改重新訂位，我這邊先幫您取消了，謝謝！」

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲張小姐訂位8人吃活蝦。（圖／翻攝爆廢公社）

文章曝光後，引來兩派網友吵翻，有人力挺原PO的作法，「直接取消！不是妳的電話沒必要保留，除非妳也要吃」、「取消是對的，真的想吃不會留錯電話的」、「要是我也會取消欸」、「上次有一個張小姐也是用我的號碼訂，不過是訂海底撈」。

不過另一派網友質疑，「有時候不是電話留錯，而是店員輸入錯誤」、「可以跟店家講對方留錯了（而且也有可能是店員留錯），不用擅自幫別人取消吧！搞不好人家是母親節聚餐」、「我會聯繫店家，請店家處理」、「慘了，母親節大餐泡湯了」、「先說，取消是保護自己這沒問題。而且PO網大家會看的很爽！但妳是否具有取消的資格呢？沒有損害到他人的權益呢」。

面對上述網友砲翻，原PO也更新回應，「請你們用道德綁架我的時間，去幫張小姐處理訂位！你們也不去處理，在這裡檢討我，是能解決什麼？你們的心理不平衡？還是釋放壓力？」

▼網友熱議。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

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