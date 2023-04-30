買套套跟男友大戰　「超商阿姨1舉動」妹子尷尬爆：手快放下





▲結帳被店員問「這是什麼？」（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

小情侶有時「性」致一來，就想要壞壞，一名女網友表示，突然心血來潮想跟男友大戰，但套套剛好用完了，因此到超商購買，結帳時店員阿姨刷完條碼後，一臉疑惑問「這是什麼？」接著竟然直接拿起套套高舉在空中，詢問另一位店員，讓她超尷尬。

女網友在Dcard發文，某個悠閒的假日下午，突然性致一來，想跟男友好好大戰一場，但礙於套套用完了，因此到超商添購，「我直接自己拿去結帳，但緊緊抓在手裡，因為還是會害羞」。

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結帳時，店員阿姨刷完條碼後一臉疑惑問「這是什麼？」原PO頓時愣住，阿姨便說「妳等一下，我問問這是什麼」，下一秒阿姨就拿著套套高舉在空中，轉身問另一位年輕的店員，該店員看到後震驚回答「直接結帳就好」，原PO尷尬到想找洞鑽進去。

貼文曝光，網友紛紛表示，「你回阿姨，阿姨反正妳也用不到，刷就對了」、「我覺得那位阿姨店員很不尊重」、「這樣很不尊重客人」、「我會回她，妳在這上班沒看過保險套嗎」、「能刷條碼不就好了嗎，為什麼要問」、「阿姨故意的吧，條碼刷完商品，不是就會顯示在螢幕上了嗎」、「不知道是什麼就不能結帳哦？我覺得那個阿姨明顯是故意的」。