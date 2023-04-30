　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

海底撈吃飯打群架！店員秒衝上前「收走熱湯」　專業舉動全場讚爆

▲▼海底撈打群架。（圖／翻攝微博）

▲四川成都海底撈發生群架事件，店員第一反應是上前收拾，避免桌上餐具、熱湯成為傷人工具。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

台中市日前發生KTV鬥毆事件，29歲的孫姓女子遭26歲陳姓女子潑灑熱湯，恐怖的畫面引起社會震驚。而近日大陸某間海底撈也發生店內鬥毆，店員發現情況後，第一直覺反應竟是把湯鍋端走，畫面曝光後，讓許多台灣網友讚翻。

近日有網友在臉書社團「爆廢公社」上傳影片，該影片內容是四川成都錦江區的海底撈打架事件，當時是2名女子因為說壞話被對方聽見，進而起了肢體衝突，雙方朋友站出來幫忙，演變成打群架事件。

▲▼海底撈打群架。（圖／翻攝微博）

▲▼許多店員發現鬥毆事件，立即上前狂收東西。（圖／翻攝微博）

▲▼海底撈打群架。（圖／翻攝微博）

而在雙方互毆的過程中，海底撈的店員似乎害怕桌上的餐點成為傷人的工具，於是在第一時間端走湯鍋、杯子等等的餐具，將桌面一切淨空，並且等待員警到場處理。

▲▼海底撈打群架。（圖／翻攝微博）

▲▼店員們專業的反應引起台灣網友稱讚。（圖／翻攝微博）

▲▼海底撈打群架。（圖／翻攝微博）

由於台中先前才發生KTV潑熱湯事件，海底撈店員的動作也引起台灣網友討論，不少人出言稱讚，「店員馬上把湯拿走是對的」、「快把湯收好」、「湯先快收走，店員手腳真俐落」、「難怪海底撈這麼貴，服務至上」、「真的很棒！各自做好自己該做的事。該看熱鬧錄影的錄影，該收東西的收東西，該幹架的繼續幹架」、「這家表演很特別！先收熱湯是對的！」

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
肺癌論挨轟　郭台銘回應了
根本公開處刑！女團辦握手會　台灣成員「面前0粉絲」淚崩
快訊／汐止獨居女社區墜落　「摔2樓平台」亡　
水逆來襲！12星座應對攻略一次看
車銀優台上唱歌「低頭哽咽忍淚」　畫面惹網心疼
胸部摸到硬塊！她拖10個月「滲血流湯」　醫師搖頭：轉移了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

海底撈吃飯打群架！店員秒衝上前「收走熱湯」　專業舉動全場讚爆

休息站買炸雞腿堡！男客打開包裝「只有2片麵包」　店家喊：沒做錯

她聽力下降就醫求助！一查耳裡塞滿「白色絲狀物」　竟是蜘蛛定居

陸客五一連假重回香港　覺得「香港人態度變好了」

陸飯店「大廳睡沙發」一晚435元　遭官方立案調查！

不滿尹錫悅長津湖戰役史觀　央視重播《跨過鴨綠江》回應

央視首播「航拍中國」台灣篇 　稱「家鄉熟悉味道」從未改變

陸客團湧入香港！上海旅客：香港比上海「落後很多」

百度、微博負責人遭約談！陸網信辦：造成淫穢、賭博等訊息傳播

陸遊客「沒訂到旅館」　集體「睡公廁過夜」塞滿滿！

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

汪你汪！2柴犬停紅燈互嗆狂叫　狗語不負責翻譯：我主人比較好

當舖槍擊主嫌「鯨魚」抵台　黃國昌發文揭凶殘黑歷史

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

海底撈吃飯打群架！店員秒衝上前「收走熱湯」　專業舉動全場讚爆

休息站買炸雞腿堡！男客打開包裝「只有2片麵包」　店家喊：沒做錯

她聽力下降就醫求助！一查耳裡塞滿「白色絲狀物」　竟是蜘蛛定居

陸客五一連假重回香港　覺得「香港人態度變好了」

陸飯店「大廳睡沙發」一晚435元　遭官方立案調查！

不滿尹錫悅長津湖戰役史觀　央視重播《跨過鴨綠江》回應

央視首播「航拍中國」台灣篇 　稱「家鄉熟悉味道」從未改變

陸客團湧入香港！上海旅客：香港比上海「落後很多」

百度、微博負責人遭約談！陸網信辦：造成淫穢、賭博等訊息傳播

陸遊客「沒訂到旅館」　集體「睡公廁過夜」塞滿滿！

世界奇景雪怪　日本1000年「藏王樹冰」本世紀末恐看不到了

微星AM5主機板釋BIOS更新　防Ryzen 7000系處理器熔毀

沒奪冠就是失敗？柯爾挺字母哥　林書豪：宏觀角度很重要

海底撈吃飯打群架！店員秒衝上前「收走熱湯」　專業舉動全場讚爆

音量控制更貼心！新版Android可獨立調整鈴聲和通知音量

高二生遭6同學霸凌！威脅「屁股翹高」球棒猛打　壓在地上狠踩頭

Google新機Pixel 7a發表在即　零售包裝提前曝光

談青年低薪與詐騙猖獗　郭台銘：是國家對不起你

快訊／汐止獨居女社區墜落「摔2樓平台」亡　警消進門發現遺書

張齡予「不懂假日為何要去人擠人」　當媽後道歉：對不起是我膚淺

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

大陸熱門新聞

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

陸遊客「沒訂到旅館」　集體睡公廁過夜

8支串燒賣511元！遊客嫌貴被店員罵「窮X」

麵包車超載遭撞7死逾10傷！整輛燒成廢鐵

自稱台灣妹喊「財富密碼」陸網友挺不下去

休息站買炸雞腿堡！男客一開氣傻：只有麵包

她聽力下降就醫求助！竟是蜘蛛定居耳道

陸客團湧入香港　旅客：比上海落後很多

拍花竟意外拍到猛禽之王！動物研究員：第一次發現

陸飯店「大廳睡沙發」435元　遭立案調查

鵬鼎在陸投資逾1600億　財務長揭原因

算小一數學題！碩士爸10分鐘無解

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

陸駐日大使批「台灣有事就是日本有事」

更多熱門

相關新聞

買套套跟男友大戰　「超商阿姨1舉動」妹子尷尬爆

買套套跟男友大戰　「超商阿姨1舉動」妹子尷尬爆

小情侶有時「性」致一來，就想要壞壞，一名女網友表示，突然心血來潮想跟男友大戰，但套套剛好用完了，因此到超商購買，結帳時店員阿姨刷完條碼後，一臉疑惑問「這是什麼？」接著竟然直接拿起套套高舉在空中，詢問另一位店員，讓她超尷尬。

阿伯騎代步車撞倒飲料箱！女店員無奈轉頭

阿伯騎代步車撞倒飲料箱！女店員無奈轉頭

醉男超商咆哮毆打店員！被揪出是通緝犯

醉男超商咆哮毆打店員！被揪出是通緝犯

好市多特價背包「挖到日本收據」　他傻：二手包？

好市多特價背包「挖到日本收據」　他傻：二手包？

即／北市高職生鬥牛衝突　現場慘變7打1

即／北市高職生鬥牛衝突　現場慘變7打1

關鍵字：

海底撈打架熱湯餐具店員

讀者迴響

熱門新聞

謝忻登百岳一度失聯！隊友開空拍機搜索

甜不辣店內用喝到飽！女大生清空整桶挨罵

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話戰翻

企鵝妹直播泡溫泉！「大尺度畫面」2萬人搶看

蕾菈懷孕6月羞認「昨天才行房」！

「愛愛4件事」必知！泌尿醫勸：結束馬上洗GG

劉雨柔爆雙面女星真實身分「沒消音」

電梯故障門突打開　女瞬間墜落亡

參加完鄰居喪禮「他竟慘死家中」　同桌5人全送醫

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚

邱瓈寬兒子成183CM鮮肉！　「加入台饒廠牌」21歲現況曝

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

拍片偷賣場飲料被檢舉　短髮妹：大不了坐牢

爽男擁6妻　「訂製6m大床」每天睡一起

辣模淪街友7年　翻垃圾畫面曝光

更多

最夯影音

更多
遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳
《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面