海底撈吃飯打群架！店員秒衝上前「收走熱湯」　專業舉動全場讚爆

▲四川成都海底撈發生群架事件，店員第一反應是上前收拾，避免桌上餐具、熱湯成為傷人工具。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

台中市日前發生KTV鬥毆事件，29歲的孫姓女子遭26歲陳姓女子潑灑熱湯，恐怖的畫面引起社會震驚。而近日大陸某間海底撈也發生店內鬥毆，店員發現情況後，第一直覺反應竟是把湯鍋端走，畫面曝光後，讓許多台灣網友讚翻。

近日有網友在臉書社團「爆廢公社」上傳影片，該影片內容是四川成都錦江區的海底撈打架事件，當時是2名女子因為說壞話被對方聽見，進而起了肢體衝突，雙方朋友站出來幫忙，演變成打群架事件。

▲▼許多店員發現鬥毆事件，立即上前狂收東西。（圖／翻攝微博）



而在雙方互毆的過程中，海底撈的店員似乎害怕桌上的餐點成為傷人的工具，於是在第一時間端走湯鍋、杯子等等的餐具，將桌面一切淨空，並且等待員警到場處理。

▲▼店員們專業的反應引起台灣網友稱讚。（圖／翻攝微博）



由於台中先前才發生KTV潑熱湯事件，海底撈店員的動作也引起台灣網友討論，不少人出言稱讚，「店員馬上把湯拿走是對的」、「快把湯收好」、「湯先快收走，店員手腳真俐落」、「難怪海底撈這麼貴，服務至上」、「真的很棒！各自做好自己該做的事。該看熱鬧錄影的錄影，該收東西的收東西，該幹架的繼續幹架」、「這家表演很特別！先收熱湯是對的！」