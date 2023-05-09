母親節！　5星座媽媽能讓小孩賺大錢

▲巨蟹座的媽媽很顧家、心腸軟，凡事用愛的教育。（示意圖／CFP）



記者陳俊宏／綜合報導

周日就是母親節！清水孟國際塔羅小孟老師今天（9日）分享，天蠍座、魔羯座、巨蟹座、射手座和牡羊座的媽媽，能讓小孩賺大錢。

Top 5：牡羊座

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牡羊座的媽媽特別不喜歡牽絆小孩，希望小孩從小就要獨立自主，並擁有商業頭腦不被騙。因此牡羊媽媽教導出來的小孩都特別獨立有創意，總能在團體中變成佼佼者，在工作中能被主管上司重用，甚至不斷加薪。

Top 4：射手座

射手座的媽媽比較開放，也很會跟小孩玩在一起。重視人際關係與重朋友的射手座，會教導小孩人際關係要如何建立，要尋找什麼樣的朋友才能幫助自己，並且尋找對自己有利的朋友。因此小孩長大後，都能靠朋友與貴人賺進大把鈔票。

▼天蠍座的媽媽講話非常直接，有什麼就說什麼。（示意圖／CFP）



Top 3：巨蟹座

巨蟹座的媽媽很顧家、心腸軟，凡事用愛的教育。巨蟹媽媽都會把小孩教養得很熱情，溫良恭儉讓，因此小孩長大後都很節儉持家，能從節省中存到很多錢，也能在老闆面前表現出謙卑，讓老闆給予高度肯定，進而升官加薪。

Top 2：魔羯座

魔羯座的媽媽比較愛碎碎唸，很會做人處事，很會送禮給有利益的人，並且常懷有感恩的心。因此小孩從小就會學習媽媽的方法與模式，不僅乖巧聽話，做人處事大多圓融和諧，也時常幫助身旁的友人，常讓老闆愛不釋手。創業者大多都能發大財，並且樂善好施。

Top 1：天蠍座

天蠍座的媽媽講話非常直接，有什麼就說什麼，不會隱藏太多，只要小孩有什麼要改的地方，一定馬上就說。她們喜歡小孩無拘無束，儘量表現自己，也常會一語道破小孩的心結。

只要小孩被欺負，天蠍媽媽一定站出來挺自己的小孩，也會捍衛家庭。因此小孩長大後，大多很會捍衛自身權益，也很會為自己爭取利益。若是創業者，大多都從媽媽那裡學會堅強與抗壓性，總是能在逆境中賺到大錢。