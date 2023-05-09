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英外相訪美　會布林肯與國會議員確保持續援烏

▲英國外交大臣柯維立與美卿布林肯。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國外交大臣柯維立訪美會布林肯。（資料圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳韻聿倫敦8日專電

英國外交部表示，外交大臣柯維立今天啟程赴華府訪問，將與美國國務卿布林肯以及兩大黨領袖會晤，重點包括商議英美對烏克蘭的長期承諾，以及確保各國持續支援烏克蘭。

英國外交部表示，柯維立（James Cleverly）將於9日與布林肯（Antony Blinken）會面，並於10日與民主黨、共和黨兩大黨國會議員交換意見。

除了烏克蘭議題，柯維立將在美促進雙邊投資。他強調，在日益激烈的地緣政治競爭下，英美應合作致力提升各自經濟體的韌性、保護民眾生計。英國官方數據顯示，英美雙邊直接投資額總計在2021年已超過1兆美元規模。

投資以外，英美2020年5月起就簽署雙邊貿易協議一事展開協商，但至今進展有限，英國改為採取與美國個別州簽署貿易備忘錄的策略，目前已與印第安納（Indiana）、北卡羅來納（North Carolina）、南卡羅來納（South Carolina）、奧克拉荷馬（Oklahoma）等4個州簽署，並已與猶他（Utah）、德州（Texas）以及加州（California）開始協商。

俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭，明天是開戰以來第二個「勝利節」。俄羅斯每年5月9日慶祝沿襲自蘇聯時期的「勝利節」，紀念在「偉大衛國戰爭」戰勝納粹。這通常也是各式所謂愛國主義、擴張主義和「重返帝國榮光」宣傳與情緒特別高亢的日子。

歐美每年在5月8日紀念第二次世界大戰歐戰結束，這一天可稱為「歐洲勝利日」（Victory in Europe Day）。不過，為與戰時權充盟友的英國等資本主義國家有所區隔，蘇聯在戰後另外與納粹德國舉行受降儀式，並基於「時差」訂5月9日為勝利節。

與歐美紀念歐戰結束時肅穆緬懷死者、強調切勿重蹈歷史覆轍不同，俄羅斯慶祝「勝利節」往往強調各國欠拯救世界的俄羅斯一個公道，以及戰爭不僅可以「再來一次」，甚至是解決問題的必要手段。持續使用「衛國戰爭」一詞也有助俄方迴避自身曾作為侵略者以及藉機併吞波羅的海3國與其他領土的事實。

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