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航空公司出包致延誤取消　美擬要求賠償旅客額外開銷

▲美國航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國將推新政策，要求航空公司為可控範圍內造成旅客不便給予賠償。（示意圖與本文無關／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

我國星宇航空近日面臨班機嚴重延誤引爆乘客怒火的公關危機，事實上不論國內外航空公司都時常發生類似問題，對此，美國總統拜登8日表示，聯邦政府將針對航空業者祭出新規定，包括若旅客因在航空公司可控範圍內遇到班機延遲、取消等狀況，航空公司必須補償旅客餐點和住宿的額外費用。

美聯社報導，當航空公司取消航班或是航班嚴重延誤時，航空公司除了退還旅客機票費用外，聯邦政府的新規定將要求公司，必須補償旅客因此產生的額外餐飲與住宿費用。

「我知道你們很多人都對美國航空公司的服務感到不滿」，拜登說政府的第一優先就是讓美國旅客在面對航空公司時，能握有更好的籌碼，「你們值得獲取比機票退款更好的，全額賠償是你們應得的。你們的時間很重要，對你們生活的影響很重要。」

美國夏季是旅遊季節的巔峰，今年夏天估計搭機旅遊的乘客數將會超過疫情前的紀錄，拜登在旺季來臨的幾周前宣布將推動這項政策。對此，將負責制定新政策的美國運輸部官員表示，目前沒有確切完成的時間點，但已經加快腳步進行。

拜登和運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）表示，新政策將會針對因航空公司的飛機機械問題、缺乏機組員等原因，造成航班嚴重延誤或取消，要求航空公司負起額外賠償的責任。

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