澤倫斯基宣布勝利日改成「歐洲日」　歐盟主席9日訪問烏克蘭

▲歐盟執行委員會（EU Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基8日已向國會提交法案，提議烏克蘭改為5月8日紀念二戰勝利，5月9日則慶祝「歐洲日」（Europe Day）與俄羅斯的勝利日脫鉤。同一天歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）就表示，9日將造訪烏克蘭首都基輔，與澤倫斯基會談。

根據《路透社》報導，歐盟說法指出，在俄羅斯勝利日閱兵當天，澤倫斯基將透過接待范德賴恩，來強調烏克蘭加入西方的雄心壯志，歐盟也採取了不同尋常的步驟，提前一天宣布她將訪問戰區。

▲澤倫斯基已向國會提案，將5月9日改為「歐洲日」。（圖／路透）



歐盟先將5月9日定為「歐洲日」，紀念1950年法國舒曼宣言（Schuman Declaration）提出歐洲各國結束分歧、共同促進和平與繁榮的想法，受到這項宣言的影響，後來也催生了歐盟機構的成立。

《法新社》報導指出，這將是范德賴恩自去年2月俄烏戰爭爆發以來，第5次造訪基輔，由於俄軍頻繁發射飛彈攻擊基輔，這類行程通常受到嚴密保護，所以不願透露相關細節。

納粹德國在1945年5月8日向盟軍投降，俄羅斯的勝利日則在5月9日，慶祝前蘇聯的二戰勝利，以往同為俄烏兩國同為蘇聯一份子，所以都在5月9日慶祝勝利日。