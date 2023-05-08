俄勝利日前夕發動大規模空襲　烏克蘭打下35架無人機

▲基輔上空的無人機被擊中墜落。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯在勝利日閱兵式9日登場前，8日針對烏克蘭發動新一波大規模空襲，加大轟炸力道。烏克蘭表示，有16枚飛彈攻擊哈爾科夫、赫爾松、敖德薩等城市，各地空襲警報大響，除了燃料庫、基礎設施受損，食品倉庫也發生火災，造成平民死傷，不過烏方成功擊落俄羅斯35架自殺式無人機。

綜合路透、基輔獨立報報導，烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）公開巴赫姆特最新戰況，稱俄方加強重型火砲攻擊，目標在9日之前奪下巴赫姆特。隨著時間越來越近，俄羅斯8日再度對烏克蘭各地發動一連串攻擊。

烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，依據最新戰情通報，俄羅斯針對烏克蘭陣地及人口稠密區發動61次空襲以及52起砲擊，儘管烏軍全數摧毀俄羅斯派出的35架伊朗製自殺式無人機，「但不幸的是，有平民死傷，高樓、民宅以及其他民用基礎設施均損毀，且俄軍進一步發動空襲、發射飛彈的可能性仍然很高。」

基輔傳出多起爆炸聲，市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，首都至少5人受傷，一處燃料庫、多輛汽車、多棟建物以及基礎設施受損。無人機殘骸墜落朱利亞尼機場（Zhuliany airport）的跑道上。另外，黑海城市敖德薩一處食品倉庫失火。

▼敖德薩發生火災。（圖／路透）