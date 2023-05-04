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登山熱吸遊客！他用一張圖曝「能高安東軍縱走」慘況：滿地垃圾

▲▼能高安東軍縱走路線到處都是垃圾。（圖／翻攝自Facebook／登山通報站）

▲能高安東軍縱走路線到處都是垃圾，引起山友熱議。（圖／翻攝自Facebook／登山通報站）

實習記者林郁婷／綜合報導

近年掀起登山熱風潮，其中「能高安東軍縱走」更被譽為此生必朝聖路線，然而隨著登山人數的增加，人為垃圾也跟著爆量，曾有登山好手帶隊淨山，10天內撿了超過200公斤的垃圾，沒想到山友最近再次上山，發現又變回到處都是垃圾的模樣，甚至還有散落的酒瓶玻璃渣，如果赤腳踩到後果不堪設想。

「能高安東軍縱走」地處南投縣與花蓮縣交界，「能高」指的是最北邊能高山，「安東軍」則是最南邊的安東軍山，這段路線沿途會經過高山、湖泊以及青草地，運氣好的話還能見到水鹿覓食，因此被山友稱為「一生必朝聖縱走路線」，但也因為這個名號，不只登山客慕名而來，垃圾也跟著變多。

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登山好手「三條魚」詹喬愉在2020年發現這個現象，隔年就發起淨山行動，率領11人隊伍上山撿垃圾，最後總共清出了超過200公斤的山林垃圾，才讓能高安東軍縱走變回乾淨的模樣，沒想到僅隔2年就又出現大量垃圾。

一名張姓山友昨（3）日在臉書社團「登山通報站」曬照，可以看到能高安東軍縱走現在的模樣，滿地都是一堆一堆的垃圾，幾乎快覆蓋整片草地，山友搭的帳篷周圍也全都是垃圾，他諷刺表示「此生必去，最美的高山湖泊縱走路線，地上還有酒瓶玻璃，腳如果在高山上被穿剌受傷就挫屎了！」

PO文引發熱議，不少網友看完直呼傻眼，「這是垃圾場吧」、「資源回收場嗎」、「可怕的垃圾山」、「台灣最美的風景？！」、「全台最高垃圾場」、「沒道德的人太多了」、「為什麼滿嘴愛好山林的山友，表現出如此的行為」、「看到這些垃圾我只覺得丟臉」，也有人指出其他縱走路線也是如此，早就被大量垃圾堆滿了。

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