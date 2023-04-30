蔡培慧兌現承諾　135萬選舉補助款全捐兒少弱勢團體

▲立委蔡培慧兌現選前承諾，將135萬餘元選舉補助款全數捐給兒少弱勢團體。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

民進黨立法委員蔡培慧今年3月立委補選期間，曾宣布將本次選舉補助款捐給南投縣內兒少慈善機構，29日也兌現選前承諾，將135萬餘元補助款捐給多個兒少弱勢團體，並期望以此行動拋磚引玉，帶動更多善的循環。

捐贈儀式於南投市永山宮舉行，受惠的南投地區兒少團體包括財團法人勵馨社會福利事業基金會、中華民國廣亮慈善會、財團法人南投縣永山宮附設南投縣私立玄愛兒少關懷家園、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會南投服務中心。

玄愛兒少關懷家園董事長何鳳慈致詞時，數度哽咽並表示這是第一次收到政治人物的捐獻補助款，讓她非常感動，也呼籲相關單位持續關心兒少師資的需求。

南投家扶中心主任李雅婷說，南投家扶服務的孩子超過3000名，不僅是生活起居，教養更是一大重點。未來會將補助款用於學童的獎助學金等教育面向，支助孩子們的穩定就學。

長期關懷受暴婦幼的勵馨基金會主任洪嬿如表示，感謝蔡培慧的心意，相信這筆捐款的善念會送達每一個人的心中。

蔡培慧表示，選舉過程中受到很多鄉親的幫忙，不管是志工或是支持者，她與團隊的心願只希望南投可以更好；她自2016年擔任立法委員起，便積極為縣內弱勢族群爭取權益，在兒少的推動發展更是不遺餘力，未來也將持續發聲，讓溫暖與良善的力量傳遍南投的每一個角落。