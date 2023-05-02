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投資環保設備更省錢！環保署：業者每年節省9成↑空污費

▲▼環保署指出，企業投資環保設備更省錢，每年節省9成以上空污費支出。（圖／記者許敏溶攝）

▲環保署指出，業者投資環保設備更省錢，每年節省9成以上空污費支出。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

過去不少業者為節省增設空污防制設備費用，但在空污費申報反而支出更多費用，環保署今（2日）表示，一家企業花費3700萬新增防制設備，結果原本超過千萬的空污費，兩年後剩下63萬，等於2到3年就回收上述防制設備投資，而業者每年節省超過9成空污費支出，提升業者產業形象與實質效益等雙贏局面，環保署今年也鼓勵更多業者從源頭做好自主管理，減少非法棄置案件發生。

根據環保署統計，111年度全國稽查共16.2萬次，處分總計1.3萬次，其中又以廢棄物處分6589次最多，其次為空氣污染的3876次，以及水污染的2605次。

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環保署今天召開記者會，說明透過積極推動產業自主管理，引導業者主動遵法， 環境督察總隊副隊長施勝鈞指出，從環保署以過去執法經驗發現，業者違規情況主要分兩類，一種是明知違法卻心存僥倖故意，也有因不熟悉環保法規而觸法情況，為引導業者主動遵法，環保署積極推動產業自主管理，灌輸做好污染防制也是在賺錢的觀念，共同提升環境品質。

環保署在去年10月，曾邀集中部地區使用有機溶劑製程業者參加「產業自主管理與污染預防宣導說明會」，會中分享環保機關近幾年稽查常見違法樣態與裁罰規定，並邀請完成改善業者，以自身經驗分享空污防制設備改善與心態轉變，業者從源頭原料減少揮發性有機物含量並升級空污防制設備，大幅降低空氣污染物排放量，每年節省超過九成空污費支出。

施勝鈞表示，還有一家企業，花費3700萬新增空污防制設備，包括製程集氣設施改善為密閉負壓，原本107年要申報接近1800萬的空污費，109年剩下1092萬，109年剩下63萬，等於2到3年就回收上述防制設備投資。

由於環保署去年針對VOC（揮發性有機物）空氣污染物排放，做了一個業主管理說明會，施勝鈞指出，參與業者都覺得這是很好方式，所以今年針對產生廢塑膠、廢溶劑、廢木材及廢污泥等事業廢棄物業者，辦理法規說明會，希望能妥善管理廢棄物清運流向，且能進入處理設施或再利用設施，不要造成環境污染。

施勝鈞強調，環保署希望透過跟業者之間溝通，說明過去在稽查上發現，業者經常會忽略法律上的規定，以及說明若違法情形，處罰是非常重，而投資在污染防制設備自主管理且妥善操作這些設施，不會增加業者成本，反而讓業者檢討製程改善與加強相關管理，會降低在空污費的繳納費用，對永續經營有一定幫助，藉此能提升企業的社會責任得到肯定，對業者是雙贏局面，也對環保與企業永續經營都有很大好處。

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