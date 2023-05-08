　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸集郵愛好者慘了！　南昌海關查獲900枚「違法」納粹郵票

▲▼ 大陸南昌海關查獲900枚納粹郵票 。（圖／翻攝 觀察者網、百度）

▲ 大陸南昌海關查獲900枚納粹郵票 。（圖／翻攝 觀察者網）

記者任以芳／綜合報導

「納粹」標誌性物品在中國大陸沒有明確禁止，但郵寄郵票和郵品進出有嚴格規定。日前，南昌海關查獲900枚違法郵票，上面印有希特勒頭像、納粹黨徽等，疑似集郵愛好者透過其他途徑購買，明顯涉嫌違法，整批郵件立刻查扣。

中國大陸國家海關總署微信公眾號「海關發布」今（7）日影片指出，南昌海關所屬昌北機場海關日前在郵遞渠道對來自德國的一票郵件進行機檢審圖時發現圖像異常。

根據影片顯示，海關立刻開箱查驗，郵件內整齊擺放了10張白色信封，每張信封內均印有希特勒頭像和納粹黨徽的郵票。經清點，共有郵票900枚。為南昌關區郵遞渠道首次查獲涉嫌納粹郵票，現已移交後續處置部門處理。

中國大陸海關提醒，對郵寄郵票和郵品進出境有嚴格規定，印有法西斯頭子的像(如希特勒、墨索里尼等)和法西斯納粹黨徽的郵票禁止郵寄進出境。

根據中國大陸海關總署法規，個人郵寄進出口集郵郵票的管理規定，〔1981〕署行字第305號，印有法西斯頭子的像(如希特勒、墨索里尼等)和法西斯納粹黨徽的郵票；印有蔣介石頭像、蔣介石「就職紀念」、「六十壽辰紀念」和以「中華民國」國旗、國民黨黨旗爲主體的郵票；1949年10月1日中華人民共和國成立以後台灣發行的所謂「中華民國」郵票；僞滿洲國、僞蒙疆的郵票，上述郵票，不準進出口，經查獲，由海關沒收

▲▼ 大陸南昌海關查獲900枚納粹郵票 。（圖／翻攝 觀察者網、百度）

▲  搜尋大陸網站仍有販售「納粹」郵票訊息。（圖／翻攝 百度）

即使個人郵寄法規有明確規定，實際上網搜尋「納粹」「郵票」等關鍵字，還是查詢得到相關販售訊息，業者多半沒有講明價格，甚至有些網頁疑似被檢舉，已經顯示停售、關閉等訊息。

其實，中國大陸並沒有明文禁止使用納粹標誌，或是行納粹禮儀，但中國大陸本身也是二戰的受害者，也是反法西斯的成員國之一，社會氛圍形成一種默契，幾乎不會提倡去使用關於納粹圖像或符號。

▼ 業者兜售納粹郵票疑似被下架   。（圖／翻攝 百度）

▲▼ 大陸南昌海關查獲900枚納粹郵票 。（圖／翻攝 觀察者網、百度）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／廂型車台66線追撞聯結車　車頭爛毀
王思佳又爆香奈兒假包！　《女人我最大》緊急再發聲
心痛畫面曝！台南孕婦撞母女　3歲女癱倒血泊亡
歐陽妮妮曬愛馬仕包：好廢好喜歡！花250萬配貨有「馬的飼料桶
張國煒親赴成田機場！日本網友驚呆　一面倒力挺星宇：被圈粉了
LIVE／游淑慧親曝　侯友宜協調港湖雙姝內幕
王思佳又被質疑「50萬香奈兒包」真偽　網提3疑慮：背面掉一顆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸學者：日本「台海問題」更具危機感　暗中發揮力量不亞於美國

俄烏和談有望「年底前啓動」　季辛吉也警示：現在是台海危險時期

秦剛會見美駐中大使　警告停止支持縱容台獨分裂勢力

陸集郵愛好者慘了！　南昌海關查獲900枚「違法」納粹郵票

60年一遇龍岩暴雨淹水水深及腰　男子開車半路被困急踹門逃生

「挖呀挖老師」6大黑料真相起底！曝已請假避風頭：擔心人身安全

大規模近距離接觸「二次感染？」　陸專家提醒：特殊人群要小心

蔡天鳳案今日再開庭審7嫌！肢解凶宅沒人敢租　村民驚吐最新近況

馬來西亞前首相警示：美國不應在台灣問題上挑釁中國

搭高鐵被賞巴掌！妹子「拒絕和解」慘吞近900元罰單

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

《特務家族》張赫.張娜拉再變夫妻　他剃眉、下跪...她也藏祕密

星宇害客夜宿機場賠禮盒　含一盒鳳梨酥＋延誤證明

陸學者：日本「台海問題」更具危機感　暗中發揮力量不亞於美國

俄烏和談有望「年底前啓動」　季辛吉也警示：現在是台海危險時期

秦剛會見美駐中大使　警告停止支持縱容台獨分裂勢力

陸集郵愛好者慘了！　南昌海關查獲900枚「違法」納粹郵票

60年一遇龍岩暴雨淹水水深及腰　男子開車半路被困急踹門逃生

「挖呀挖老師」6大黑料真相起底！曝已請假避風頭：擔心人身安全

大規模近距離接觸「二次感染？」　陸專家提醒：特殊人群要小心

蔡天鳳案今日再開庭審7嫌！肢解凶宅沒人敢租　村民驚吐最新近況

馬來西亞前首相警示：美國不應在台灣問題上挑釁中國

搭高鐵被賞巴掌！妹子「拒絕和解」慘吞近900元罰單

女星出道20年　「罕見公開超正女兒照片」被讚翻　

快訊／驚悚畫面！廂型車台66線追撞聯結車　車頭爛毀駕駛夾困

格斯科技耕耘電池芯技術有成　12日將以每股30元登錄興櫃

真香！大谷翔平3分砲「原味」實戰球衣拍賣　386萬天價售出

台積電漲4元收504　台股漲73點至15699

陸BL劇《上癮》下架7年泰國宣布翻拍！　「沒人看過大結局」劇組放話了

好市多5／11提賠償方案！消保處接25件申訴毒莓果「1人身體不適」

王思佳又爆香奈兒假包疑雲！《女人我最大》節目緊急再發聲

台灣高鐵送票晨光　慢飛天使親子體驗友善乘車環境

他貧血又暴躁！竟是每天「1壞習慣」惹禍　醫搖頭：對全身都有害

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

大陸熱門新聞

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

搭高鐵被賞巴掌！妹子拒和解慘吞罰單

6人餐廳吃龍蝦「天價402萬元」！　真相曝

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

男童摔下購物車　頭撞地沒反應

上海台灣姐妹會提前歡慶母親節

蔡天鳳案今日再開庭審7嫌！肢解凶宅沒人敢租

美佛州擬禁「中國人置產買地」引發抗議

月砸8萬養小三！富商一破產...半夜痛醒「下面竟消失」

挖呀挖老師直播賺10年收入　她被錢砸哭了

「峇里島情侶命案」屍檢新細節再曝光

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

男百貨跳樓砸中26歲OL！家屬淚：她剛入職新公司

馬哈迪：美國不應在台灣問題挑釁中國

更多熱門

相關新聞

中一中再惹議！匿名版遭投「納粹符號」

中一中再惹議！匿名版遭投「納粹符號」

台中一中日前舉行園遊會，某班學生以「烯環鈉」當成宣傳，學生被砲轟歧視原住民，引發爭議。豈料，粉專「靠北中一中十點零」6日突然貼出一幅「納粹」符號，儘管校方、粉專皆緊急處理，但中一中仍再度陷入炎上窘境。另外，「新黑特建中」也有人投稿，截至出稿為止，符號貼文仍未刪除。

郵票選美！最美郵票前3名出爐　集郵迷最愛「鳳飛飛」　

郵票選美！最美郵票前3名出爐　集郵迷最愛「鳳飛飛」　

迎立春！中華郵政發行故宮古畫二十四節氣郵票　「2/3開賣」

迎立春！中華郵政發行故宮古畫二十四節氣郵票　「2/3開賣」

東成技訓所心理師收到滿滿愛的2封信

東成技訓所心理師收到滿滿愛的2封信

5.8億珠寶埋這　二戰「納粹藏寶圖」曝光

5.8億珠寶埋這　二戰「納粹藏寶圖」曝光

關鍵字：

納粹郵票

讀者迴響

熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

泌尿醫揭「完美交合時間」！嘆：2分鐘真的太短了

才跟酷炫敬酒！特斯拉男嗨完酒駕亡

前夫控小甜甜虐狗「喉嚨到肚子都裂開」！怒揭過程

搭高鐵被賞巴掌！妹子拒和解慘吞罰單

更多

最夯影音

更多
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面