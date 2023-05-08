陸集郵愛好者慘了！　南昌海關查獲900枚「違法」納粹郵票

▲ 大陸南昌海關查獲900枚納粹郵票 。（圖／翻攝 觀察者網）

記者任以芳／綜合報導

「納粹」標誌性物品在中國大陸沒有明確禁止，但郵寄郵票和郵品進出有嚴格規定。日前，南昌海關查獲900枚違法郵票，上面印有希特勒頭像、納粹黨徽等，疑似集郵愛好者透過其他途徑購買，明顯涉嫌違法，整批郵件立刻查扣。

中國大陸國家海關總署微信公眾號「海關發布」今（7）日影片指出，南昌海關所屬昌北機場海關日前在郵遞渠道對來自德國的一票郵件進行機檢審圖時發現圖像異常。

根據影片顯示，海關立刻開箱查驗，郵件內整齊擺放了10張白色信封，每張信封內均印有希特勒頭像和納粹黨徽的郵票。經清點，共有郵票900枚。為南昌關區郵遞渠道首次查獲涉嫌納粹郵票，現已移交後續處置部門處理。

中國大陸海關提醒，對郵寄郵票和郵品進出境有嚴格規定，印有法西斯頭子的像(如希特勒、墨索里尼等)和法西斯納粹黨徽的郵票禁止郵寄進出境。

根據中國大陸海關總署法規，個人郵寄進出口集郵郵票的管理規定，〔1981〕署行字第305號，印有法西斯頭子的像(如希特勒、墨索里尼等)和法西斯納粹黨徽的郵票；印有蔣介石頭像、蔣介石「就職紀念」、「六十壽辰紀念」和以「中華民國」國旗、國民黨黨旗爲主體的郵票；1949年10月1日中華人民共和國成立以後台灣發行的所謂「中華民國」郵票；僞滿洲國、僞蒙疆的郵票，上述郵票，不準進出口，經查獲，由海關沒收

▲ 搜尋大陸網站仍有販售「納粹」郵票訊息。（圖／翻攝 百度）

即使個人郵寄法規有明確規定，實際上網搜尋「納粹」「郵票」等關鍵字，還是查詢得到相關販售訊息，業者多半沒有講明價格，甚至有些網頁疑似被檢舉，已經顯示停售、關閉等訊息。

其實，中國大陸並沒有明文禁止使用納粹標誌，或是行納粹禮儀，但中國大陸本身也是二戰的受害者，也是反法西斯的成員國之一，社會氛圍形成一種默契，幾乎不會提倡去使用關於納粹圖像或符號。

▼ 業者兜售納粹郵票疑似被下架 。（圖／翻攝 百度）