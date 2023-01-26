兩封信、8元郵票的重量　卻是收容人傳遞愛的信念

▲東成技訓所心理師小奕，收到所內同學的卡片。（圖／矯正署提供）

記者吳銘峯／台北報導

東成技能訓練所的心理師小奕（化名），在過年前收到2封由東成技訓所寄出的信件，內容是2名收容人藉著新年寄出的賀卡，各花費8元郵資。小奕很感動，不僅是因為這8元郵資對拮据的收容人來說，是一個沉重的負擔；更重要的，是收容人真心感謝小奕的付出，給予最真誠愛的回報。

小奕這次收到的兩封信，信封背面附上寄件人的呼號，她自然知道這是所內收容人所寄。小心拆封後發現是兩張賀卡，兩位同學藉著即將到來的聖誕佳節及新年對小奕表示感謝與祝福。

信件內容各有特色，一個是附上可愛插畫的書寫，另一張則是真摯感謝的文字，兩個人的心意心理師都收到了，前者讓她綻開溫馨的微笑，後者則讓紅了她的眼眶，身為助人工作者，付出時雖然心態上不求任何回報，但是當對談人給予真心的回饋時，仍然帶給小奕強大的觸動。

這是小奕第一次收到收容人的信件，她看到信件上的感謝之情，讓她內心的感動一如最初。而小奕還知道，收容人在所中的經濟情形大多是拮据的、缺乏資源的，所以這兩封信件讓她感動的不只是卡片內容；而是當她看到信封上貼的那張8元郵票時，她理解到的是，8元對一位收容人來說，可能是一筆有相當份量的開銷。所以她小心翼翼地翻閱這些信件，並珍惜地摺疊、收存這份心意，而這些信件也將是會是小奕「新（心）的珍藏物」。

監所內的助人者除了協助當事人抒發監禁的壓力，也以身作者地教會收容人重新學會去關愛他人，就如同心理師小奕在東成技能技能訓練所的助人工作，她讓收容人感受到真誠的關心，也學會把愛傳送出去。