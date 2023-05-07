中一中再惹議！匿名版遭投「納粹符號」　彰中、建中也成目標

▲新黑特建中也遭有心人士投稿納粹符號。（圖／翻攝自新黑特建中）

網搜小組／鄺郁庭報導

台中一中日前舉行園遊會，某班學生以「烯環鈉」當成宣傳，學生被砲轟歧視原住民，引發爭議。豈料，粉專「靠北中一中十點零」6日突然貼出一幅「納粹」符號，儘管校方、粉專皆緊急處理，但中一中仍再度陷入炎上窘境。另外，「新黑特建中」也有人投稿，截至出稿為止，符號貼文仍未刪除。

粉專「靠北中一中十點零」因有人貼出「納粹符號」再陷爭議，對此，粉絲專頁於今（7）日發表聲明並道歉，「該篇文章之刊登，為本版審核文章的疏失，對此本版責無旁貸，向社會大眾及本校師生致上最誠懇的歉意」、「本版審核文章之後台，因各管理人員使用之裝置異同，造成初步瀏覽時並未發現如版上呈現之圖式，為密集點陣。」

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▲有人發文幫補血。（圖／靠北中一中十點零）

此外，聲明中提到「『靠北彰中2.0』與『新黑特建中』粉絲專頁，亦有遭有心人士投稿相關文章，自不能推斷該文為本校之學生所投稿，本版亦在此譴責以歷史傷痕製造仇恨的行為。」實際查看2粉專，目前「靠北彰中2.0」已刪除相關文章，「新黑特建中」的貼文仍存在。

「靠北中一中十點零」聲明如下：

本版於112/05/06刊登含有涉及種族仇恨之符號文章，本版在此做出說明：

一、該篇文章之刊登，為本版審核文章的疏失，對此本版責無旁貸，向社會大眾及本校師生致上最誠懇的歉意。

二、本版審核文章之後台，因各管理人員使用之裝置異同，造成初步瀏覽時並未發現如版上呈現之圖式，為密集點陣。

三、本版於事件發生後，已在晚間11時撤除該文章，重新檢討審核標準，並於即日起，有涉及種族仇恨之文章，一律不予發布。

四、有關林議員對本版之指控，本版有錯在先，必會概括承受，絕無怨言。惟因「靠北彰中2.0」與「新黑特建中」粉絲專頁，亦有遭有心人士投稿相關文章，自不能推斷該文為本校之學生所投稿，本版亦在此譴責以歷史傷痕製造仇恨的行為。

五、本版非臺中一中之官方粉專，日前校方已先行報警，本版亦會尊重司法配合調查。

六、本版為先前不妥之文章，未盡審查之義務乙事，再次向社會大眾及本校師生致歉。